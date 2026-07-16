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Stratejik ham petrol stoklarında da gerileme sürdü. Ticari stoklara dahil olmayan rezervler 3 milyon varil azalarak 316 milyon 500 bin varile düştü. Aynı dönemde benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalışla 210 milyon 500 bin varil seviyesine indi.

ÜRETİMDE ARTIŞ SİNYALİ

Stoklardaki düşüşe karşın üretim tarafında artış dikkat çekti. ABD’nin günlük ham petrol üretimi 4-10 Temmuz haftasında 1000 varil artarak 13 milyon 861 bin varile yükseldi.

Dış ticaret verileri de hareketli bir haftaya işaret etti. Ham petrol ithalatı günlük 60 bin varil artışla 5 milyon 689 bin varile çıkarken, ihracat günlük 459 bin varil artarak 3 milyon 721 bin varil oldu.

Öte yandan EIA’nın Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler, küresel petrol piyasasında arz-talep dengesine ilişkin yeni ipuçları sunuyor.