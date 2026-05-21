Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 16 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 bin kişi azalarak 209 bine düştü.

Piyasalarda beklenti, başvuruların 210 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan veri, beklentinin hafif altında kaldı.

ÖNCEKİ VERİLER YUKARI REVİZE EDİLDİ

Bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuru verisi 211 binden 212 bine revize edildi.

Bu güncelleme, önceki dönemde başvuruların tahmin edilenden biraz daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

4 HAFTALIK ORTALAMA DA GERİLEDİ

Dalgalanmaları daha net görmek için takip edilen 4 haftalık ortalama başvuru sayısı da düşüş kaydetti.

Bu kapsamda ortalama başvuru sayısı 1500 azalarak 202 bin 500 seviyesine indi.

DEVAM EDEN BAŞVURULAR ARTTI

Öte yandan, halihazırda işsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısı artış gösterdi.

9 Mayıs ile biten haftada devam eden başvurular 6 bin kişi artarak 1 milyon 782 bine yükseldi.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA KARIŞIK SİNYALLER

Veriler genel olarak yeni işsizlik başvurularında azalma olduğunu gösterse de, devam eden başvurulardaki artış iş gücü piyasasında tam bir toparlanma olmadığını ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre bu tablo, ABD ekonomisinde istihdam tarafında dengeli ancak temkinli bir görünümün sürdüğüne işaret ediyor.