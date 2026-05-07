Piyasalarda ticari ham petrol stoklarının yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalması bekleniyordu. Açıklanan veriler, stoklarda düşüş eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

Ticari stoklara dahil edilmeyen stratejik ham petrol stokları da aynı dönemde 5 milyon 200 bin varil azalış göstererek 392 milyon 700 bin varil seviyesine indi.

ABD’nin benzin stoklarında da gerileme yaşandı. Buna göre benzin stokları geçen hafta yaklaşık 2 milyon 500 bin varil düşüşle 219 milyon 800 bin varil olarak kaydedildi.

Öte yandan ABD’nin günlük ham petrol üretimi, 25 Nisan-1 Mayıs haftasında 13 bin varil azalarak 13 milyon 573 bin varile geriledi.

Ülkenin ham petrol ithalatı günlük bazda 273 bin varil düşüşle 5 milyon 477 bin varil olurken, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 688 bin varil azalarak 4 milyon 750 bin varile indi.

EIA’nın “Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu”na göre, ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

