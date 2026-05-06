New York borsası, Orta Doğu’da barış umutlarının güçlenmesiyle güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artarak 49.442 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,48 yükselişle 7.294 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,67 artışla 25.495 puana ulaştı.

ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlik, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nihai bir anlaşma için ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime ilişkin yürütülen “Özgürlük Projesi”nin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin jeopolitik tansiyonu düşürdüğünü ve diplomatik çözüm beklentilerini güçlendirdiğini belirtti. Ancak Trump, İran’ın anlaşma şartlarını kabul etmemesi halinde askeri müdahalenin daha yoğun şekilde yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Barış umutlarının etkisiyle petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6 gerileyerek 103,38 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yaklaşık yüzde 6 düşüşle 96,30 dolara indi.

Şirketler tarafında ise teknoloji ve medya hisseleri öne çıktı. Advanced Micro Devices (AMD), güçlü bilançosu ve beklentileri aşan gelir tahmini sonrası güne yüzde 15 yükselişle başladı. The Walt Disney Company hisseleri de beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçların ardından yaklaşık yüzde 7 değer kazandı.

Öte yandan Intel hisseleri, Apple’ın ABD’deki cihazlarında şirketin çiplerini kullanmayı değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından yüzde 1 artış gösterdi.

Makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında yer aldı. ABD’de özel sektör istihdamı nisanda 109 bin kişi artarak ekonomik aktiviteye ilişkin ılımlı sinyaller verdi.