Güneş panelleri sayesinde kesintisiz çalışan ve otomatik plaka tanıma sistemi (ALPR) olarak tanıtılan bu kameralara karşı büyüyen öfke, sosyal medya platformlarında toplu eylem ve tahrip çağrılarına dönüştü.

CADILAR BAYRAMI İÇİN TOPLU EYLEM ÇAĞRISI

Kameraların sadece plaka okumakla kalmayıp araçsız anlarda yayaları da takip ettiğinin fark edilmesi, kamuoyunda gizlilik endişelerini zirveye taşıdı. ACLU raporu ve EFF incelemeleri gibi insan hakları kuruluşlarının eleştirileriyle paralel olarak halk düzeyindeki tepkiler de sertleşti. Ülke genelinde bireysel olarak kameraların parçalandığı görüntüler yayılırken, sosyal medyada Cadılar Bayramı gecesi için organize eylem çağrıları yapılmaya başlandı. Kostüm giyme geleneğini fırsat bilerek kameraları toplu halde etkisiz hale getirme söylemi dijital mecralarda geniş destek buluyor.

FLOCK KAMERALARI NASIL ÇALIŞIYOR VE NEDEN TEPKİ ÇEKİYOR?

Flock Safety tarafından geliştirilen sistemler, araçların plaka verilerinin yanı sıra marka, model, renk ve konum bilgilerini de anlık olarak kaydederek kolluk kuvvetlerinin arama yapabildiği bir veritabanına aktarıyor. Şirket yetkilileri ve CBS News haberi verilerine göre sistemde yüz tanıma veya ırk/cinsiyet tespiti bulunmadığı savunulsa da verilerin saklanma süreleri ve yetkisiz erişim ihtimalleri kamuoyundaki şüpheleri gidermeye yetmiyor. Yapay zekâ destekli bu ağın adım adım gözetim toplumuna yol açacağından endişe eden vatandaşlar, sokaklardaki cihazlara karşı tepkilerini doğrudan eyleme dönüştürüyor.