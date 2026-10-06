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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, 2009 yılında Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde düzenlenen saldırının faili eski Binbaşı Nidal Malik Hasan hakkında verilen idam kararının uygulanmasını onayladı.

ABD ordusunda daha önce psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 2009'daki saldırıda 13 kişinin ölümüne, 32 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Hasan, askeri mahkemede görülen davanın ardından 2013 yılında idam cezasına çarptırılmıştı.

İDAM KARARI ONAYLANDI

Trump'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in tavsiyesi üzerine Hasan'ın infaz edilmesini kabul ettiği bildirildi. Kararı Pentagon Sözcüsü Sean Parnell duyurdu.

Parnell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hasan'ın infaz sürecinin önünün açıldığını belirtti. Açıklamada Hasan, 2009'daki saldırısı nedeniyle "cihatçı terörist" olarak tanımlandı.

Hasan'ın kurşuna dizilerek gerçekleştirilecek infazının nerede ve ne zaman yapılacağına ilişkin ise henüz bir tarih açıklanmadı.

ABD'DE 65 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Trump'ın onayladığı karar, ABD ordusunda yaklaşık 65 yıl sonra bir ilk anlamına geliyor. ABD'deki son askeri infazın 1961 yılında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Hasan hakkında 2013 yılında verilen idam kararının uygulanmasıyla birlikte ABD ordusunda uzun yıllar sonra yeniden bir askeri infaz gerçekleştirilmiş olacak.