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Kaynak: AA

ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesinde oy kullanma yöntemleri üzerinden tartışmalar devam ediyor.

Başkan Donald Trump’ın seçim güvenliğini gerekçe göstererek posta yoluyla oy kullanımına yönelik yeni kurallar getirme girişimi, eyaletler ve yargı arasında tartışmaya yol açtı. Konu, son olarak ABD Yüksek Mahkemesi’nin önüne getirildi.

Mahkeme, Trump yönetiminin posta yoluyla oy kullanımına yeni kısıtlamalar getiren düzenlemesini geçici olarak durduran alt mahkeme kararına onay verdi.

"2026 SEÇİMLERİNDE UYGULANMASI KEYFİ VE MANTIKSIZ"

Yargıç Brett Kavanaugh, kararında nihai düzenlemenin Posta Servisi’nin (USPS) yasal yetkileri kapsamında kalabileceğini belirtirken, 2026 seçimlerinde uygulanmasının "keyfi ve mantıksız" olacağını söyledi.

MUHAFAZAKAR YARGIÇLAR KARARA KARŞI ÇIKTI

Muhafazakar Yargıçlar Samuel Alito ve Clarence Thomas ise karara karşı geldi. Yargıç, Trump’ın düzenlemesine yönelik itirazın sonuç alma ihtimalinin düşük olduğunu savunarak, ABD Posta Servisi’nin posta hizmetlerini düzenleme konusunda geniş yetkilere sahip olduğunu ifade etti.