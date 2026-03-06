ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 7 gündür devam ediyor. İran kaynakları savaşta en az 1230 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Savaşta bir hafta geride kalırken hava saldırıları devam ediyor. ABD ve İsrail, Tahran’a yeni saldırı başlatırken Lübnan da bombalanıyor. İsrail güçleri başkent Beyrut’a yeni saldırı başlattı.

İşte savaşta bugün yaşanan gelişmeler…

TAHRAN’A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yeni bir saldırı başlattığını duyurdu. Sabaha karşı başlayan saldırılar sırasında başkentte patlama sesleri duyurdu. İsrail ise saldırıda hedefin rejimin altyapısı olduğunu iddia etti. İran’da yayın yapan Pres TV’nin haberine göre, son saldırılarda Tahran’ın yerleşim bölgeleri de hedef alındı. İran haber kuruluşu Mamlekate ise ülkenin önde gelen eğitim kurumu Tahran Üniversitesi'nin çevresinin de cuma sabahı saldırıya uğradığını bildirdi.

BEYRUT’A SALDIRI BAŞLADI

İran’a saldırılar devam ederken İsrail diğer yandan da Lübnan’ı vuruyor. Sabaha karşı başlayan saldırılarda Beyrut’tan dumanlar yükseldi. İsrail Hizbullah hedeflerini hedef aldığını savunurken kentin güney banliyölerinden patlama sesleri yükseldi.

DOHA'DAKİ EL-UDEYD HAVA ÜSSÜ'NE İHA SALDIRISI

Katar Savunma Bakanlığı, Doha'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu ve halkın kendi güvenliği için içeride kalması, pencere ve açık alanlardan uzak durması çağrısı yapılmış, ardından tehlikenin son bulduğu ve durumun normale döndüğü duyurulmuştu.

UNICEF: İRAN’DA 181 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu’da meydana gelen çatışmalarda 192 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. UNICEF, savaşın bedelini en çok çocukların ödediğinin altını çizdiği açıklamada İran’da 181, Lübnan'da 7, İsrail'de 3 ve Kuveyt'te 1 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR...