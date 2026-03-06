Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/9
Anasayfa Gündem Son anket Asal'dan: Ne AKP ne CHP... Ankette bakın kim birinci çıktı

Son anket Asal'dan: Ne AKP ne CHP... Ankette bakın kim birinci çıktı

Anket firmaları hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Asal, son anketinde vatandaşlara "Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye sordu. Sonuç dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Son anket Asal'dan: Ne AKP ne CHP... Ankette bakın kim birinci çıktı - Resim: 1

Muhalefet partileri ve vatandaşlar 'erken seçim' isterken; iktidar şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen 'Terörsüz Türkiye' adımlarını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olmanın yolunu açacak olan 'yeni anayasa' çağrılarını da sürdürüyor. Anket firmaları hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

1 4
Son anket Asal'dan: Ne AKP ne CHP... Ankette bakın kim birinci çıktı - Resim: 2

'Bağımsız yargı' isteyen ve neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar, maaş azlığı, ekonomik kriz derken geçinemeyen vatandaşlar isyanda. Asal Araştırma 26 ilde düzenlediği son ankette 2 bin 15 vatandaşa "Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye sordu

2 4
Son anket Asal'dan: Ne AKP ne CHP... Ankette bakın kim birinci çıktı - Resim: 3

Son ankette ne AKP ne de CHP "birinci" çıkamadı...

3 4
Son anket Asal'dan: Ne AKP ne CHP... Ankette bakın kim birinci çıktı - Resim: 4

Ankete katılan vatandaşların yüzde 38.0'ının "Hiçbiri" demesi dikkat çekti. Son anket sonucu soosyal medyada da gündem oldu.

4 4
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro