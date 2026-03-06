Son anket Asal'dan: Ne AKP ne CHP... Ankette bakın kim birinci çıktı

Muhalefet partileri ve vatandaşlar 'erken seçim' isterken; iktidar şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen 'Terörsüz Türkiye' adımlarını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olmanın yolunu açacak olan 'yeni anayasa' çağrılarını da sürdürüyor. Anket firmaları hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.