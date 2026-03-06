Muhalefet partileri ve vatandaşlar 'erken seçim' isterken; iktidar şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen 'Terörsüz Türkiye' adımlarını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olmanın yolunu açacak olan 'yeni anayasa' çağrılarını da sürdürüyor. Anket firmaları hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.
Son anket Asal'dan: Ne AKP ne CHP... Ankette bakın kim birinci çıktı
Anket firmaları hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Asal, son anketinde vatandaşlara "Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye sordu. Sonuç dikkat çekti.Dilek Taşdemir
'Bağımsız yargı' isteyen ve neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar, maaş azlığı, ekonomik kriz derken geçinemeyen vatandaşlar isyanda. Asal Araştırma 26 ilde düzenlediği son ankette 2 bin 15 vatandaşa "Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye sordu
Son ankette ne AKP ne de CHP "birinci" çıkamadı...
Ankete katılan vatandaşların yüzde 38.0'ının "Hiçbiri" demesi dikkat çekti. Son anket sonucu soosyal medyada da gündem oldu.
