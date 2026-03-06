Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
Bu parayı getirene 2000 lira veriyorlar: Elinde olan yaşadı

1948 senesine ait hatalı punto baskılı Türk 1 kuruşu 2000 liradan alıcı buluyor. Dünyada sadece birkaç adet kalan 1933 basımı İngiliz Penny'si 200 bin sterlinlik piyasa değeriyle göz kamaştırıyor.

Madeni para koleksiyonculuğu, son yıllarda nadir parçaların dijital platformlarda yüksek bedellerle alıcı bulmasıyla adeta ticarete döküldü.

Darphane üretimi esnasında yaşanan teknik kusurlar, sıradan madeni paraları ekonomik değeri yüksek birer "nadir eser" statüsüne getiriyor.

KOLEKSİYONCULARIN BAŞ TACI

Türkiye'deki koleksiyon çevrelerinde son dönemin en dikkat çeken parçası, 1948 senesinde

basılan delikli 1 kuruş oldu. Bu madeni parayı emsallerinden ayıran temel özellik, basım

esnasında meydana gelen "kalın punto" hatası. Normal baskılara oranla çok daha az sayıda

olduğu belirlenen bu hatalı örnekler, internet üzerindeki satış platformlarında kondisyonuna göre 2000 TL ve üzerindeki rakamlara satılıyor.

İNGİLİZ BOZUK PARALARINDA ASTRONOMİK RAKAMLAR

Küresel ölçekte ise İngiltere darphanelerine ait bazı tarihi madeni paralar, altın fiyatlarıyla

adeta yarışıyor.

1933 yılındaki bir Penny, dünyada sadece birkaç adet bulunması nedeniyle 200.000 Sterlin, yaklaşık 11.730.956,00 Türk Lirası üzerinde satılıyor.

UZMANLAR İKİ ANA UNSURUN ALTINI ÇİZDİ

Numismatik uzmanları, bir madeni paranın ekonomik değerini tespit eden iki ana unsura vurgu yaptı. Birinci unsur, paranın basım miktarının azlığı veya üretim hatalı olması. İkinci ve en kritik unsur ise paranın "çil" yani hiç kullanılmamış durumda olması. Yıpranmış bir para ile koruma altındaki bir örnek arasında piyasa değeri açısından uçurum bulunabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
