Bu parayı getirene 2000 lira veriyorlar: Elinde olan yaşadı

UZMANLAR İKİ ANA UNSURUN ALTINI ÇİZDİ

Numismatik uzmanları, bir madeni paranın ekonomik değerini tespit eden iki ana unsura vurgu yaptı. Birinci unsur, paranın basım miktarının azlığı veya üretim hatalı olması. İkinci ve en kritik unsur ise paranın "çil" yani hiç kullanılmamış durumda olması. Yıpranmış bir para ile koruma altındaki bir örnek arasında piyasa değeri açısından uçurum bulunabiliyor.