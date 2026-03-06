Yeniçağ Gazetesi
ABD yeni PrSM balistik füzesini ilk kez İran karşı kullandı: Askeri açıdan büyük bir dönüm noktası

ABD Merkez Komutanlığı, yeni PrSM balistik füzesini İran karşı kullandığını resmen kabul etti. Bu füzelerin operasyonel anlamda ilk kez tercih edilmesi, askeri strateji açısından büyük bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Sinan Başhan
ABD, İran'a yönelik operasyonlar kapsamında yeni Hassas Vuruş Füzesi olan PrSM sistemini ilk kez muharebe şartlarında kullandı.

Bu, ATACMS füzelerinin yerine geliştirilen uzun menzilli karadan karaya hassas füzenin gerçek operasyonel ilk kullanımı anlamına geliyor.

'Eşsiz bir derin taarruz kabiliyeti sağladı'

ABD Merkez Komutanlığı açıklamasında, “Tarihte ilk kez, uzun menzilli Precision Strike Missiles (PrSM) Operation Epic Fury sırasında muharebede kullanıldı ve eşsiz bir derin taarruz kabiliyeti sağladı.” ifadelerine yer verildi.

ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyondaki personeli ve yeni silah sistemini överek, “Düşmana karşı ikilemler oluşturmak için yenilikten yararlanan üniformalı kadın ve erkeklerimizle daha fazla gurur duyamazdım.” dedi.

Daha uzun menzilli

PrSM, eskimekte olan ATACMS envanterinin yerini almak ve çok daha uzun menzilli hassas vuruş imkânı sunmak üzere tasarlandı.

Füze, M270A1 MLRS ve M142 HIMARS gibi mevcut mobil topçu platformlarından ateşlenebiliyor.

Bu entegrasyon, PrSM’nin operasyonel birliklere tam anlamıyla katıldığını gösteriyor.

Mobil sistemlerin hızlı yer değiştirme yeteneğiyle birleşen PrSM, ABD Ordusu’nun uzun menzilli ateş gücünü kökten modernize eden geniş kapsamlı bir çabanın parçasıdır.

PrSM sayesinde komutanlar, geleneksel topçu menzillerinin çok ötesindeki yüksek değerli hedefleri vurabiliyor.

Sistem, ABD mühimmat politikası ve modernizasyon öncelikleriyle de tam uyumlu ilerliyor.

