Manisa’nın sanayi hafızasında yer alan ve 1973 yılından bu yana aralıksız üretim yapan Manisa Yem Fabrikası A.Ş.’nin konkordato davasında duruşma günü açıklandı.
Türkiye’nin ilk tarım devi iflas eşiğinde: Kritik tarih belli oldu… 53 yıldır sektörün bel kemiği…
Türkiye'nin en eski yem fabrikalarından biri olan ve Manisa OSB'nin temel taşları arasında yer alan Manisa Yem Fabrikası A.Ş., konkordato sürecinde kritik bir viraja girdi. Mahkeme, 2550 sicil numaralı şirketin davası için duruşma gününü ilan etti.Mina Kaymakçı
Yarım asırlık dev tesisin geleceğini belirleyecek duruşma, Nisan ayında gerçekleşecek.
1973 yılında İsviçreli Bühler firması tarafından inşa edilen ve Türkiye’nin ilk yem fabrikalarından biri olma özelliğini taşıyan Manisa Yem Fabrikası, 11 bin metrekarelik tesisinde 53 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk fabrikalarından biri olan tesis, son yıllarda üretim ağırlığını kanatlı yeminden büyükbaş yemine kaydırarak sektördeki yerini korumaya çalışıyordu.
Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin yapılan ilanda, duruşmanın 03/04/2026 günü saat 10.00’da yapılacağı belirtildi.
Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 288. ve 304. maddeleri gereğince, itirazı olan alacaklıların duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı bildirimde bulunmaları şartıyla duruşmaya katılabileceklerini duyurdu.