Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Türkiye’nin ilk tarım devi iflas eşiğinde: Kritik tarih belli oldu… 53 yıldır sektörün bel kemiği…

Türkiye’nin ilk tarım devi iflas eşiğinde: Kritik tarih belli oldu… 53 yıldır sektörün bel kemiği…

Türkiye'nin en eski yem fabrikalarından biri olan ve Manisa OSB'nin temel taşları arasında yer alan Manisa Yem Fabrikası A.Ş., konkordato sürecinde kritik bir viraja girdi. Mahkeme, 2550 sicil numaralı şirketin davası için duruşma gününü ilan etti.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Haberi Paylaş
Türkiye’nin ilk tarım devi iflas eşiğinde: Kritik tarih belli oldu… 53 yıldır sektörün bel kemiği… - Resim: 1

Manisa’nın sanayi hafızasında yer alan ve 1973 yılından bu yana aralıksız üretim yapan Manisa Yem Fabrikası A.Ş.’nin konkordato davasında duruşma günü açıklandı.

1 9
Türkiye’nin ilk tarım devi iflas eşiğinde: Kritik tarih belli oldu… 53 yıldır sektörün bel kemiği… - Resim: 2

Yarım asırlık dev tesisin geleceğini belirleyecek duruşma, Nisan ayında gerçekleşecek.

2 9
Türkiye’nin ilk tarım devi iflas eşiğinde: Kritik tarih belli oldu… 53 yıldır sektörün bel kemiği… - Resim: 3

1973 yılında İsviçreli Bühler firması tarafından inşa edilen ve Türkiye’nin ilk yem fabrikalarından biri olma özelliğini taşıyan Manisa Yem Fabrikası, 11 bin metrekarelik tesisinde 53 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor.

3 9
Türkiye’nin ilk tarım devi iflas eşiğinde: Kritik tarih belli oldu… 53 yıldır sektörün bel kemiği… - Resim: 4

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk fabrikalarından biri olan tesis, son yıllarda üretim ağırlığını kanatlı yeminden büyükbaş yemine kaydırarak sektördeki yerini korumaya çalışıyordu.

4 9
Türkiye’nin ilk tarım devi iflas eşiğinde: Kritik tarih belli oldu… 53 yıldır sektörün bel kemiği… - Resim: 5

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin yapılan ilanda, duruşmanın 03/04/2026 günü saat 10.00’da yapılacağı belirtildi.

5 9
Türkiye’nin ilk tarım devi iflas eşiğinde: Kritik tarih belli oldu… 53 yıldır sektörün bel kemiği… - Resim: 6

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 288. ve 304. maddeleri gereğince, itirazı olan alacaklıların duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı bildirimde bulunmaları şartıyla duruşmaya katılabileceklerini duyurdu.

6 9
Türkiye’nin ilk tarım devi iflas eşiğinde: Kritik tarih belli oldu… 53 yıldır sektörün bel kemiği… - Resim: 7
7 9
Türkiye’nin ilk tarım devi iflas eşiğinde: Kritik tarih belli oldu… 53 yıldır sektörün bel kemiği… - Resim: 8
8 9
Türkiye’nin ilk tarım devi iflas eşiğinde: Kritik tarih belli oldu… 53 yıldır sektörün bel kemiği… - Resim: 9
9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro