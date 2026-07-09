Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD ve İsrail tarafından İran’ın demiryolu hattına düzenlenen füze saldırısı, 28 Şubat günü ABD ve İsrail’in saldırılarında öldürülen İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze töreninin ertelenmesine neden oldu. Füze saldırısı sebebiyle Tahran-Meşhed tren seferleri durdurulurken söz konusu saldırı, 8 Nisan’da varılan ateşkesin ardından ABD’nin İran’ın ulaşım altyapısına yönelik gerçekleştirdiği ilk saldırı oldu. Gerçekleştirilen saldırı nedeniyle, sabah saatlerinde yapılması beklenen tören akşam saatlerine ertelendi.

SALDIRI NEDENİYLE TREN SEFERLERİ DURDURULDU!

İran'da, demiryolu hattının bir kısmına düzenlenen saldırı sebebiyle Tahran ve Meşhed arasında yapılan tren seferleri durduruldu.

İran devlet televizyonu IRIB’in aktardığına göre, İran İslam Cumhuriyeti Demiryolları, saldırının ardından Tahran - Meşhed güzergahındaki tren seferlerini askıya aldı.

HAMANEY’İN CENAZE TÖRENİ ERTELENDİ!

Hamaney'in Irak'tan yola çıkacak cenazesine yetişmek isteyen İranlılar yolda kalırken cenazeye katılacak kişiler karayoluyla ulaştırıldı. Cenaze komitesi, Ali Hamaney’in cenaze töreninin sabah saatlerinde Meşhed kentinde yapılmasını planlanmıştı.

Saldırının ardından komite, Hamaney'in cenaze törenini akşam saatlerine erteledi ve gerekçe olarak “yoğun katılım” gösterildi.

DEMİRYOLUNUN ONARILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Demiryolu yetkilileri, teknik ve operasyonel ekiplerin olay yerine sevk edildiğini ve hasar gören kısmın en kısa sürede onarılması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Seferlerin durması sebebiyle yolda kalan yolcuların ise karayolu vasıtasıyla ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Meşhed kentine nakledileceği kaydedildi.

ATEŞKESTEN BU YANA İRAN ULAŞIMINA YÖNELİK İLK SALDIRI!

Söz konusu saldırı, 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesten beri ABD'nin İran'ın ulaşım altyapısına düzenlediği bildirilen ilk saldırı oldu.

HAMENEY’İN CENAZE PROGRAMI NASIL OLACAK?

Cenaze Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Hamaney'in tabutunun yer alacağı cenaze alayı, Meşhed'in ana caddesinden başlayarak defnedileceği yer olan İmam Rıza Türbesi'ne doğru ilerleyecek. Geçtiğimiz gün Irak'ın kutsal kenti Kerbela'da Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni yoğun katılım nedeniyle planlanandan uzun sürdü. Törende Şii Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) Komutanlığı, törene dört milyondan fazla kişinin katıldığını açıkladı.

Hamaney’in tabutunun Necef Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 21.00 ile 23.00 saatleri arasında kalkması planlanan özel bir uçuşla Meşhed'e uçurulacağı ifade edilirken cenazenin Irak'tan İran'a Nakil Süreci Kerbela Vilayeti Dini İşler Komitesi'ne göre, yas törenlerinin tamamlanmasının ardından Hamaney'in tabutu Irak'ın Necef kentine geri götürülecek ve ardından İran'daki Meşhed kentine nakledilecek.

AYETULLAH ALİ HAMENEY KİMDİR?

Ayetullah Ali Hamaney, 1989'dan 2026'ya kadar İran İslam Cumhuriyeti’nin en üst siyasi ve dini otoritesi olan “dini lider” olarak görev yapmış devlet adamıydı. 1939 yılında Meşhed'de dünyaya gelen Hamaney, 28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail tarafından Tahran'a düzenlenen hava saldırılarında 86 yaşında hayatını kaybetti.