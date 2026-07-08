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Kaynak: AA

Irak’ın Necef kentinde, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için veda töreni gerçekleştirildi. Törene katılan çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren kentteki meydanlarda toplandı.

Bayrak ve posterlerle törene gelen kalabalık, Ali Hamaney için düzenlenen anma programına katıldı. Necef’te gerçekleşen veda töreninde yoğun katılım dikkat çekti.

Kentteki meydanlarda toplanan vatandaşlar, ellerindeki bayraklar ve taşıdıkları posterlerle törene destek verdi. Veda programı boyunca kalabalık alanlarda hareketlilik yaşandı.

Ali Hamaney için düzenlenen tören, bölgedeki gelişmelerin ardından gerçekleştirilen önemli anma etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.

Ali Hamaney için veda törenleri 3 Temmuz'da Tahran'da başladı ve 9 Temmuz'da Meşhed'deki defin töreniyle tamamlanacak.