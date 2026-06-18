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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’da gerçekleştirilen G7 Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamalarda, İran ile varılan anlaşmaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD’nin dondurduğu İran varlıklarının İran’a ait olduğunu belirterek, bu kaynakların iade edilmesinin uluslararası finans sistemine duyulan güven açısından önemli olduğunu söyledi.

TRUMP'TAN İRAN VARLIKLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, ABD’nin uzun süredir elinde tuttuğu İran fonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, “Çok fazla İran parası aldık ve şu anda elimizde bulunuyor. Bu bizim paramız değil, onların parası” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, söz konusu varlıkların geri verilmemesi halinde yatırımcıların dolar sistemine olan güveninin zedelenebileceğini, bunun da küresel finansal dengeler açısından risk oluşturabileceğini dile getirdi.

ABD-İRAN MUTABAKATI YENİ DÖNEMİN ÖNÜNÜ AÇTI

Trump’ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasında elektronik ortamda imzalanan mutabakatın ardından geldi. Taraflar arasında sağlanan anlaşmanın, askeri operasyonların sona erdirilmesini, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin önünün açılmasını hedeflediği belirtildi. Anlaşmanın resmi imza töreninin ise İsviçre’de yapılmasının planlandığı aktarıldı.

300 MİLYAR DOLARLIK FON GÜNDEMDE

Trump, İran’ın ekonomik kalkınması ve yeniden yapılanması amacıyla gündeme gelen en az 300 milyar dolarlık fon konusunda da açıklamalarda bulundu. ABD’nin bu fona doğrudan kaynak sağlamayacağını vurgulayan Trump, yatırım ve finansman sürecinin İran’ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olacağını söyledi.

ABD Başkanı, söz konusu fonun ancak İran’ın belirlenen şartlara uyması halinde uluslararası yatırımcılar tarafından desteklenebileceğini ifade etti.

YAPTIRIMLARIN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Trump yönetimi, İran’ın anlaşma hükümlerine uyması durumunda yaptırımların gevşetilebileceği mesajını verirken, sürecin İran’ın atacağı adımlara bağlı olacağını belirtiyor. Washington ile Tahran arasında devam eden diplomatik temasların, yaptırımların geleceği ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunda belirleyici olması bekleniyor.