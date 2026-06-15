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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD ve İran arasındaki savaşı bitirecek anlaşma için imzalar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, iki ülkenin elektronik ortamda imzaların atıldığını söyledi.

ABD’li bir yetkili ise İran adına imzanın İran Meclis Başkanı Kalibaf’ın, ABD adına ise Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Vance’in attığını söyledi.

ABD’li üst düzey yetkili teknik müzakerenin bu hafta içinde başlayacağının altını çizerek anlaşmanın detaylarının 48 saat içinde açıklanacağını söyledi.

ABD ve İran arasındaki savaşı bitirecek anlaşma için imzalar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, iki ülkenin elektronik ortamda imzaların atıldığını söyledi.

ABD’li bir yetkili ise İran adına imzanın İran Meclis Başkanı Kalibaf’ın, ABD adına ise Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Vance’in attığını söyledi.

ABD’li üst düzey yetkili teknik müzakerenin bu hafta içinde başlayacağının altını çizerek anlaşmanın detaylarının 48 saat içinde açıklanacağını söyledi. Öte yandan teknik müzakerelerin bu hafta sonu başlanacağını kaydetti.

Dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılması adımlarının tamamen sergilenecek performansa dayalı olacağı vurgulandı.

Müzakerelerin bir sonraki aşamasında, bölgedeki mevcut ABD askeri varlığının aynen korunması planlanıyor.

Yapılan mutabakatın, ancak nihai anlaşmanın resmi olarak imzalanmasının ardından askeri güçlerin azaltılmasını öngördüğü ifade edildi.

ABD ile İran arasındaki nihai anlaşmanın 19 Haziran'da Cenevre'de imzalanması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, mutabakat zaptının imzalanması sonrası teknik müzakerelerin başlayacağını söylemişti.