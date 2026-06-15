İngiliz bankası Barclays, ABD-İran savaşının başlamasıyla sert düşüş yaşayan altının barış sağlanmasıyla beraber yeniden yükseliş potansiyeli taşıdığını ifade etti.
Altının ne kadar yükseleceği belli oldu: Dev banka rakam verdi
Barclays, ABD-İran savaşıyla sert düşüş yaşayan altının son düzeltmeden sonra yeniden yükseliş potansiyeli taşıdığını duyurdu. Banka, enflasyon baskıları, merkez bankalarının devam eden alımları ve zayıflayabilecek dolar etkisiyle altının orta vadede yeniden güç kazanabileceğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Bankanın paylaştığı araştırma notunda, altın fiyatlarının mevcut seviyelerinin Barclays'in ons başına 4.150 dolarlık adil değer tahminine yakın olduğu ifade edilerek, son düzeltmeden sonra toparlanma ihtimalinin yükseldiği ifade edildi.
Araştırma notunda, altının son dönemde jeopolitik risklere rağmen güvenli liman özelliğini gösterememesinin sebepleri arasında güçlü dolar, hisse senedi piyasalarına yönelen risk sermayesi ve piyasadaki yoğun pozisyonlanmanın yer aldığı ifade edildi.
Barclays, bu faktörlerin geçici olduğundan bahsederek, altının temel yükseliş dinamikleri olan kalıcı enflasyon, politika belirsizliği ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam ettiğine dikkat çekti.
ENFLASYON VE MERKEZ BANKALARI DESTEKLEYİCİ OLACAK
Banka, 2026 ve 2027 seneleri için altın fiyat tahminlerini sırasıyla ons başına 4.791 dolar ve 4.900 dolar seviyelerinde korudu.
Barclays'e göre enflasyondaki her 1 puanlık yükseliş altın fiyatlarına yaklaşık yüzde 5 oranında pozitif katkı sağlıyor. Son enerji şokunun yarattığı enflasyonist baskıların da altın için destekleyici olması bekleniyor.
MERKEZ BANKALARININ SATIŞLARI DA ETKİLİ OLDU
Raporda, altının ocak ayındaki zirvesinden haziran ayındaki dip seviyesine kadar yüzde 26 değer kaybetmesinde reel faizlerdeki normalleşme, piyasaların 2026 senesinde ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yönelik beklentilerini azaltması ve yükselen hisse senedi piyasalarının etkili olduğu ifade edildi.
Öte yandan Rusya ve Türkiye merkez bankalarının ruble ve Türk lirasını desteklemek amacıyla yaptığı altın satışlarının da fiyatlardaki zayıflamaya katkıda bulunduğu ifade edildi.
ALTIN İÇİN ORTA VADEDE YÜKSELİŞ TAHMİNİ
Barclays, doların yeniden zayıflama eğilimine girmesi, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi ve enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon baskılarının sürmesiyle altının orta vadede yeniden güç kazanacağını öngördü.
Raporda, “Son dönemdeki fiyat dalgalanmalarına rağmen altının primli işlem görmesi gereken bir dönem varsa, o da bugündür” değerlendirmesine yer verildi.