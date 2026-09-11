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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa, Ankara’da önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildi.

notbircomtr'nin haberine göre, Issa, ABD’nin 250’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla ABD Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyonda Hürriyet gazetesinden Selçuk Böke'nin sorularını yanıtladı.

"S-400’DE EN İYİ SEÇENEK BAE""

S-400 konusunda ilerleme olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Issa, bu konunun taraflar arasında kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi. S-400’lerin nasıl bir çözüm çerçevesinde ele alınacağının önemli olduğunu belirtti, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ile yapılan görüşmelere işaret etti ve “Bu konuyu oldukça fazla görüştük. Buradaki temel mesele, bunun nasıl hayata geçirilebileceği. Bildiğiniz gibi BAE ile görüşmeler yapıldı. Belki de en iyi çözüm yolu bu olabilir” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda kararını verdiğini söyleyen İssa, “Başkan’dan en alt kademeye kadar zaten bir karar verilmiş durumda; Türkiye’ye yönelik yaptırım yok” ifaelerini kullandı.

Türkiye’nin F-35 programına dönüşü konusunda ise programdaki yoğun sipariş durumuna da dikkat çekerek, F-35’lerin beklemede olmadığını ifade etti.

Issa “İnsanlar bunların sadece beklemede olduğunu düşünüyor. Hayır, beklemede değiller. Çok büyük bir sipariş birikimi var. Şu anda en yüksek önceliğin ve bence F-16’ların modernizasyonu olması gerekiyor. Mevcut uçakların modernizasyonu hem Türkiye hem de ABD açısından yüksek öncelik taşıyor.” dedi.