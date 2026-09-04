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Kaynak: AA / DHA

ABD ordusu, uyuşturucu kartellerinin lojistik ağlarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) açıklamasına göre, Doğu Pasifik’te uluslararası sularda faaliyet gösteren bir yakıt ikmal teknesine operasyon düzenlendi.

3 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonun Ekvador hükümetiyle koordinasyon içinde yapıldığı bildirildi. SOUTHCOM, istihbaratın söz konusu teknenin Los Choneros adlı uyuşturucu kartelinin faaliyetlerini desteklediğini belirlediğini açıkladı.

ABD ASKERLERİ TEKNEYE ÇIKTI

ABD Güney Saha Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, USS San Antonio savaş gemisinden hareket eden ABD askerlerinin tekneye çıkarma yaptığı belirtildi.

Askerlerin tekneyi aradığı ve operasyonun herhangi bir olay yaşanmadan tamamlandığı aktarıldı. Tekneden çıkarılan kişilerin Ekvador makamlarına teslim edilmek üzere güvenli şekilde nakledileceği bildirildi. Aramanın ardından tamamen boşaltılan tekne ise ABD kuvvetleri tarafından batırıldı.

SOUTHCOM, operasyonun uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan lojistik zincirindeki önemli bir noktayı devre dışı bıraktığını açıkladı.

ABD makamlarına göre tekne, Doğu Pasifik’te deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı uyuşturucu faaliyetlerini destekleyen yüzer bir yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılıyordu.

ABD Güney Saha Komutanlığı, operasyonun uyuşturucu kartellerinin lojistik ağlarını dağıtma ve narko-terör ağlarını çökertme hedefi kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

BENZER OPERASYONLAR DA YAPILMIŞTI

Doğu Pasifik’teki operasyon, ABD güçlerinin son dönemde gerçekleştirdiği benzer müdahalelerin devamı niteliğinde. SOUTHCOM, 2 Eylül’de de Ekvador hükümetiyle koordineli şekilde Los Choneros’un faaliyetlerini desteklediği belirtilen başka bir yakıt ikmal teknesine operasyon düzenlendiğini ve teknenin arama sonrasında batırıldığını duyurmuştu.

Böylece bölgede uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlarda kartellerin deniz üzerindeki lojistik faaliyetleri hedef alınmaya devam ediyor.