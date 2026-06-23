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Kaynak: AA

ABD basınında yer alan haberlere göre, kurum bünyesinde personel azaltımına yönelik hazırlıklar hız kazandı. CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pulte'nin göreve başlamadan önce kurumdaki tüm çalışanların listesini talep ettiği ve planlanandan daha erken göreve başladığı belirtildi. Söz konusu adımların geniş çaplı işten çıkarma planlarıyla bağlantılı olabileceği iddia edildi.

ULUSAL TERÖRLE MÜCADELE MERKEZİ'NDE 400 KİŞİLİK KESİNTİ İDDİASI

NBC News'e konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynak ise Pulte'nin, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) bünyesinde işten çıkarılacak yaklaşık 400 personelin belirlenmesini istediğini ileri sürdü.

Henüz resmi makamlar tarafından kaç kişinin işten çıkarıldığına dair net bir açıklama yapılmazken, iddialar Washington'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

DEMOKRATLARDAN UYARI: KURUMUN MİSYONU ZARAR GÖREBİLİR

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Jim Himes ile Demokrat Senatör Mark Warner da gelişmelerle ilgili endişelerini dile getirdi.

İki isim tarafından Bill Pulte'ye gönderilen mektupta, yüzlerce çalışanın izne çıkarılacağı veya görevden alınacağı yönündeki haberlerin kaygı verici olduğu vurgulandı. Mektupta, büyük ölçekli personel kesintilerinin ABD istihbarat sisteminin etkinliğini ve kurumsal kapasitesini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

"KONGRE İLE İSTİŞARE EDİLMELİ"

Mektupta ayrıca Bill Pulte'nin istihbarat topluluğunda sınırlı deneyime sahip olduğuna dikkat çekilerek, kurumda yapılacak önemli yapısal değişikliklerin Kongre ile koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

ABD istihbarat kurumlarında planlanan olası personel azaltımının kapsamı ve etkileri önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak.