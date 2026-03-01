UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanş maçında Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, ilk karşılaşmadaki yenilgi nedeniyle turnuvaya veda etti.
Tedesco onayladı: Fenerbahçe o ismin sözleşmesini uzatma kararı aldı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, dış transfer çalışmalarının yanı sıra kadrodaki isimlerle de sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun talebi doğrultusunda kaleci Tarık Çetin’in sözleşmesinin uzatılması planlanıyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
UEFA Avrupa Ligi macerasının sona ermesinin ardından sarı-lacivertliler rotasını tamamen Trendyol Süper Lig'e çevirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ın arkasında olmasına rağmen puan farkını kapatıp bu sezonda şampiyonluk özlemine son vermeyi amaçlıyor.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İngiltere'de oynanan Nottingham Forest maçında Ederson'un sakatlığı sonrası kaleye geçen Tarık Çetin, sergilediği performansla galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.
Mert Günok'un UEFA listesinde yer almaması nedeniyle İngiltere'de kariyerinin ilk Avrupa maçına çıkan 29 yaşındaki kaleci, ortaya koyduğu performansla Tedesco'nun takdirini kazandı.
Ayrıca Fenerbahçe'nin eski teknik direktör Vitor Pereira da karşılaşma sonrası Tarık'ı özel olarak tebrik etti.
Fotomaç'ın haberine göre, sezon başında 1 yıllık sözleşmeyle kadroya katılan Tarık Çetin'in kontratının 1 yıl daha uzatılması planlanıyor.
Trendyol Süper Lig’de Ederson’un yokluğunda teknik direktör Domenico Tedesco’nun kalede tercihini Tarık Çetin’den yana kullanmayı planladığı ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan Tarık Çetin, 1 karşılaşmada kalesini gole kapattı.