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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun uzun menzilli silahlar kullanarak Rusya topraklarındaki stratejik noktalara hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna sınırına yaklaşık 700 kilometre mesafede bulunan Rusya'nın Yaroslavl bölgesindeki petrol tesisinin vurulduğunu belirtti. Ayrıca patlayıcı madde üretimi açısından büyük önem taşıyan Tula bölgesindeki "Azot" isimli kimya fabrikasının da saldırıların hedefi olduğunu aktardı.

RUSYA'NIN 28 BÖLGESİNDE HAVA ALARMI VERİLDİ

Saldırıların Rusya genelindeki etkilerine dikkat çeken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şu verileri paylaştı:

"Dün akşamdan bu yana Rusya'daki 6 havaalanında hava trafiği kısıtlamaları uygulandı ve Rusya'nın 28 bölgesinde hava alarmı ilan edildi."

Zelenskiy, Ukrayna sınırları içerisinde yer alan ve Rusya tarafından ele geçirilen bölgelerdeki Rus askeri altyapı tesislerine yönelik operasyonların da kesintisiz sürdüğü bilgisini verdi.

"SAVAŞIN GELDİĞİ YERE DÖNMESİ MANTIKLIDIR"

Moskova yönetiminin barışçıl çözüm yollarını reddettiğini savunan Zelenskiy, kararlılık mesajı vererek şöyle devam etti:

"Rusya yönetimine müzakereler için mümkün olan tüm formatları önerdik ve tek yanıt, saldırıların devam etmesi ve genişletilme girişimleri oldu. Savaşın geldiği yere dönmesi mantıklıdır. Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var."

RUSYA BİR HAFTADA BİNLERCE MÜHİMMAT KULLANDI

Rus ordusunun da Ukrayna topraklarına yönelik yoğun bombardımanına devam ettiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın son bir hafta içinde 1920 silahlı insansız hava aracı (SİHA), 1790 güdümlü bomba ve 17 füze ile saldırdığını açıkladı.

Zelenskiy, "Bu Rus terörüne karşı savunmamızı güçlendirmek için müttefiklerimizle görüşmelere hazırlanıyoruz" değerlendirmesinde bulunurken, paylaşımında Rusya topraklarına düzenlenen operasyonlara ait görüntülere de yer verdi.