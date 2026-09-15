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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, Hava ve Uzay Kuvvetleri Birliği'nin (AFA) 2026 Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meink, ABD'nin halihazırda “yörünge konuşlu uzay kontrol silahlarına” sahip olduğunu söyledi.

Uzay konuşlu silahlar, uzun yıllardır ABD ordusu açısından hassas konular arasında yer alırken, Meink'in açıklaması bu sistemlerin yörüngede bulunduğuna yönelik doğrudan bir doğrulama oldu.

“YÖRÜNGE KONUŞLU SİLAHLARIMIZ VAR”

Meink, ABD'nin uzaydaki tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, “ABD şu anda, Müşterek Kuvvetleri düşmanca eylemlere karşı savunabilecek yörünge konuşlu uzay kontrol silahlarına sahiptir” ifadelerini kullandı.

Silahların özelliklerine ilişkin ayrıntı vermeyen Meink, uzayın askeri, ekonomik ve sivil faaliyetler açısından giderek daha önemli hale geldiğini ve ABD'nin buradaki üstünlüğünü koruması gerektiğini söyledi.

ABD UZAY KUVVETLERİ DOĞRULADI

Meink'in açıklamalarının ardından ABD Uzay Kuvvetleri, ordunun kinetik ve kinetik olmayan uzay kontrol silahlarına sahip olduğunu doğruladı. Söz konusu sistemlerin hem saldırı hem de savunma amacıyla kullanılabileceği belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, yörüngede konuşlandırılmış sistemlerin varlığı teyit edilirken bunların operasyonel yöntemleri, teknik özellikleri, faydalı yükleri ve kullanım biçimleri hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedildi.

UZAYDAKİ SİLAHLAR NELER YAPABİLİR?

Uzayda kullanılabilecek sistemlerin farklı yeteneklere sahip olabileceği belirtiliyor. Bunlar arasında hedefteki optik sistemleri geçici olarak etkisiz hale getirebilecek lazerler ve elektronik harp sistemleri bulunuyor.

Bunun yanı sıra fiziksel önleyiciler, yakalama mekanizmaları ve bir uyduyu başka bir hedefe yönlendirmeye kadar uzanan daha yıkıcı sistemlerin de teknik olarak kullanılabileceği ifade ediliyor. Ancak ABD'nin yörüngede bulundurduğu silahların tam olarak hangi tür sistemler olduğu açıklanmadı.

NÜKLEER SİLAHLARIN YÖRÜNGEYE YERLEŞTİRİLMESİ YASAK

1967'de yürürlüğe giren Dış Uzay Anlaşması, ABD dahil taraf ülkelerin yörüngeye nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarını yerleştirmesini yasaklıyor. Anlaşmada konvansiyonel silahların konuşlandırılmasına yönelik aynı kapsamda bir yasak bulunmuyor.

ABD ayrıca 2022'de doğrudan tırmanışlı anti-uydu füze testlerini durdurmaya yönelik tek taraflı bir taahhüt açıklamıştı.

GOLDEN DOME PROJESİ DE GÜNDEMDE

Uzay tabanlı sistemler, ABD'nin füze savunma planlarında da önemli bir yer tutuyor. Golden Dome füze savunma girişimi kapsamında uzay tabanlı yeni önleme sistemlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Meink ve ABD Uzay Kuvvetleri'nin son açıklamalarıyla birlikte, ABD'nin yalnızca geleceğe yönelik uzay silahları üzerinde çalışmadığı, bazı uzay kontrol silahlarını halihazırda yörüngeye konuşlandırdığı da resmen doğrulanmış oldu.