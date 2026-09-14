Projenin hayata geçmesiyle birlikte ABD, 1965 yılından bu yana ilk kez yörüngeye nükleer reaktör göndermeye hazırlanıyor.

Antares tarafından geliştirilen R1-S reaktörü, çekirdekte oluşan ısıyı mekanik parça ihtiyacını azaltan özel ısı borularıyla uzaklaştırıyor. Şirketin bir diğer tasarımı olan Mark-1’in ise 2027 yılında uzay görevlerinde test edilmesi ve kapalı Brayton çevrimiyle nükleer enerjiyi elektriğe dönüştürmesi hedefleniyor. Uzay araçlarına sürekli enerji sağlayacak bu teknoloji; yüksek işlem gücü gerektiren sistemlerin, sensörlerin ve askeri ekipmanların batarya veya güneş paneli kısıtlaması olmaksızın daha uzun süre çalışmasına imkan tanıyacak.

MİKROREAKTÖR YERDEKİ İLK KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

İlgili girişim, haziran ayında Idaho Ulusal Laboratuvarı’nda gerçekleştirdiği testle Mark-0 mikroreaktöründe kendi kendini sürdürebilen nükleer fisyon reaksiyonunu başarmış ve önemli bir teknik eşiği geride bırakmıştı. ABD yönetimi, 2028 yılına kadar uzayda nükleer reaktör kullanımını, 2030’a kadar ise Ay yüzeyinde nükleer enerji sistemleri konuşlandırmayı hedefliyor.

SNAP-10A'DAN 60 YIL SONRA GELEN İLK HAMLE

ABD, uzaydaki tek nükleer reaktör deneyini 1965 yılında SNAP-10A ile gerçekleştirmişti. Aradan geçen 60 yılı aşkın sürenin ardından Antares'in kompakt sistemleri, zorlu fırlatma koşullarına dayanıklılığını ve yörüngedeki güvenliğini kanıtlayarak uzayda yeni bir enerji dönemini başlatmayı amaçlıyor.