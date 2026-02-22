İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turu, 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak.

ZİRVEYİ UMMANLI BAKAN DUYURDU

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

İRAN CUMHURBAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile son müzakerelerde "pratik öneriler" paylaşıldığını ve "cesaret verici sinyaller" alındığını ifade etti. Pezeşkiyan, buna rağmen ABD'nin adımlarının dikkatle takip edildiğini ve olası tüm senaryolara karşı hazırlık yapıldığını vurguladı.

