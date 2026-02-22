BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul genelinde yapılacak elektrik kesintisi programını duyurdu. Duyuruya göre 22 Şubat 2026 Pazar günü İstanbul'un 6 ilçesinde 8 saate varan elektrik kesintisi yapılacak.
İstanbul'da elektrik kesintisi: 6 ilçede 8 saat şalter iniyor
İstanbul'da 6 ilçede 8 saate varan elektrik kesintileri yaşanacak. 22 Şubat 2026 Pazar günü elektrik kesintisi yapılacak olan ilçeler açıklandı. İşte 22 Şubat 2026 Pazar günü İstanbul elektrik kesintisi programı...Derleyen: Aykut Metehan
Son Güncelleme:
