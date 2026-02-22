Karayolları Trafik Kanunu'nda gerçekleşen değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi beklenirken Emniyet Genel Müdürlüğü araç sahiplerini ilgilendiren uyarısını yaptı.
Araç sürücülerine Emniyet'ten uyarı yazısı
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Trafik Kanunu'nda gerçekleşen değişiklikle ilgili araç sahiplerini uyarıcı nitelikte bilgilendirme yayımladı.Baran Yalçın
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na yazı gönderen EGM, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılması sebebiyle "Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler" kapsamında kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk defa tescil edilen (sıfır) yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan kamyon ve çekici cinsi motorlu taşıtlarda belediye ve mücavir alan sınırı ayrımı yapılmaksızın takograf cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğunu hatırlattı.
ZORUNLULUK UYARISI
EGM açıklamasının devamında, kanunun yakın zamanda yürürlüğe gireceğinden bahsederek, mağduriyet yaşanmaması için bu cinste araç alacakların bilgilendirilmesini istedi.
Bu kapsama giren ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki senelerde üretilen taşıtlar ile gördükleri hizmet bakımından yönetmelikle muafiyet tanınan taşıtlarda takograf bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmayacak.
CEZASI NE KADAR?
Araçlarda nitelik ve nicelikleri yönetmelikte ifade edilen gereçleri bulundurmayan sürücülere 1000 lira, takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmayan ve kullanmayanlara da 75'er bin lira idari para cezası verilecek.