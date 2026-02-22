Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a hastane gemisi gönderileceğine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Nielsen, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, böyle bir gemiyi istemediklerini belirtti.

Trump’ın adaya sağlık hizmeti sunmak amacıyla hastane gemisi göndereceğini duyurmasına değinen Nielsen, Grönland’da ücretsiz bir sağlık sisteminin bulunduğunu ve bunun toplumun temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

ABD’de sağlık hizmetlerinin ücretli olduğuna dikkat çeken Nielsen, ülkesinin ABD ile iş birliğine açık olduğunu ancak bu tür kararların sosyal medya üzerinden değil doğrudan diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini söyledi.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de yaptığı açıklamada, Grönland’ın özel bir sağlık girişimine ihtiyaç duymadığını ve vatandaşların gerekli hizmetlere erişebildiğini dile getirdi.

Trump ise daha önce yaptığı paylaşımda, Grönland’da sağlık hizmetine erişemeyen hastalar için bir hastane gemisinin yola çıktığını açıklamıştı.