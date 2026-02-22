24 istasyondaki ortalama PM10 seviyesi metreküp başına 26,5 mikrogram olarak ölçüldü. En yüksek kirlilik “Kağıthane 1”, en düşük ise “Sultangazi 1” istasyonunda kaydedildi. Kirlilik 21 istasyonda düştü, 2 istasyonda arttı.
İstanbul'un havası en kirli ilçesi belli oldu: Zirvedeki ilçe şaşırttı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) araştırmasına göre, İstanbul’da ocak ayında hava kirliliği bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 azaldı. Öte yandan İstanbul’un havası en kirli ilçesi de belli oldu.Derleyen: Baran Yalçın
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, İstanbul’daki hava kirliliği ocak ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %36 oranında azalma gösterdi.
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'un yaptığı araştırmada, 2025 ve 2026 senelerinin ocak aylarındaki hava kirliliği seviyeleri incelendi.
Sonuçlara göre, ocak ayında 24 istasyonda ölçülen ortalama partikül madde (PM10) değeri metreküp başına 26,5 mikrogram olarak ifade edildi. Geçen sene aynı dönemde ise bu değer 41,5 mikrogram olarak görülmüştü. Böylece partikül madde kaynaklı kirlilik bir önceki yıla göre %36 azalmış oldu.
HAVASI EN KİRLİ İLÇE KAĞITHANE OLDU
2026 yılının Ocak ayından itibaren partikül madde seviyesinin en yüksek görüldüğü istasyon metreküp başına 46,4 mikrogramla “Kağıthane 1” istasyonu olurken, onu 44 mikrogram ile “Tuzla” ve 39,8 mikrogram ile “Sancaktepe” istasyonları takip etti. En düşük kirlilik ise 8,4 mikrogram ile “Sultangazi 1” istasyonunda ölçüldü. “Büyükada” istasyonu 11,8 mikrogram, “Sarıyer” ise 15 mikrogram ile düşük değerler kaydetti.
İstanbul genelinde 24 istasyonun 21’inde partikül madde oranı azaldı, 2 istasyonda arttı, 1 istasyonda ise değişiklik gözlemlenmedi.
Ocak ayında kirlilikte en yüksek düşüş %83 ile “Sultangazi 1” istasyonunda meydana geldi. Bunu %53 ile “Kadıköy” ve %52 ile “Bağcılar” takip etti. Partikül madde oranının arttığı istasyonlar ise %35 ile “Yenibosna” ve %25 ile “Arnavutköy” olarak kaydedildi.
İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği partiküler madde ortalaması şu şekilde:
İstasyonlar 2025 ocak µg/m3 2026 ocak µg/m3 Değişim yüzdesi
Yenibosna 25,6 34,6 35
Arnavutköy 22,9 28,7 25
Beylikdüzü 29,2 29,2 0
Çatladıkapı 33,6 28,3 -16
Sultangazi 2 41,7 34 -18
Büyükada 15,5 11,8 -24
Beşiktaş 31,8 23,9 -25
Kandilli 1 28,4 20,1 -29
Sarıyer 21,6 15 -31
Üsküdar 1 37,9 25,9 -32
Tuzla 64,7 44 -32
Selimiye 30,6 20,6 -33
Kartal 40,9 24,8 -39
Avcılar 37,5 21,8 -42
Maslak 35,1 20 -43
Sancaktepe 70,4 39,8 -44
Aksaray 65 36,2 -44
Kağıthane 1 83,8 46,4 -45
Kumköy 35,5 19,4 -45
Ümraniye 1 41,7 21,2 -49
Esenler 53,5 26,8 -50
Bağcılar 48,4 23,2 -52
Kadıköy 57,6 27,3 -53
Sultangazi 1 47,8 8,4 -83