İstanbul'un havası en kirli ilçesi belli oldu: Zirvedeki ilçe şaşırttı

HAVASI EN KİRLİ İLÇE KAĞITHANE OLDU

2026 yılının Ocak ayından itibaren partikül madde seviyesinin en yüksek görüldüğü istasyon metreküp başına 46,4 mikrogramla “Kağıthane 1” istasyonu olurken, onu 44 mikrogram ile “Tuzla” ve 39,8 mikrogram ile “Sancaktepe” istasyonları takip etti. En düşük kirlilik ise 8,4 mikrogram ile “Sultangazi 1” istasyonunda ölçüldü. “Büyükada” istasyonu 11,8 mikrogram, “Sarıyer” ise 15 mikrogram ile düşük değerler kaydetti.