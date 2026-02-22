Meksika’da, ülkenin en güçlü suç örgütlerinden birinin lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes’in ABD tarafından öldürüldüğü iddialarının ardından güvenlik krizi yaşandığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, kartelle bağlantılı silahlı gruplar misilleme amacıyla bir havalimanına saldırı düzenledi. Olay sırasında bazı ABD’li turistlerin rehin alındığı öne sürüldü. Aynı zamanda kartellerin bazı kamu binalarına da saldırdığı iddia edildi.

Karteller benzin istasyonunu ateşe vermeye çalıştı

CJNG kartelinin bir benzinliği ateşe vermeye çalıştı...

Hastane de bastılar

Kartel üyelerinin hastane bastığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

ABD’den Meksika’daki vatandaşlarına uyarı: “Bulunduğunuz yerden çıkmayın”

Jalisco Eyaleti (Puerto Vallarta, Chapala ve Guadalajara dahil), Tamaulipas Eyaleti (Reynosa ve diğer belediyeler dahil), Michoacan Eyaleti, Guerrero Eyaleti ve Nuevo Leon Eyaleti'nin bazı bölgeleri.

Devam eden güvenlik operasyonları, ilgili yol blokajları ve suç faaliyetleri nedeniyle adı geçen yerlerdeki ABD vatandaşları bir sonraki duyuruya kadar bulundukları yerde kalmalıdır.

Yapılacaklar:

- Polis faaliyetlerinin olduğu bölgelerden uzak durun.

- Çevrenize dikkat edin.

- Sığınak arayın ve gereksiz hareketleri en aza indirin.

- Güncellemeler için yerel medyayı takip edin.

- Yerel yetkililerin talimatlarına uyun ve acil durumlarda 911’i arayın.

- Kalabalık yerlerden uzak durun.

- Telefon, mesaj ve sosyal medya aracılığıyla ailenizi ve arkadaşlarınızı konumunuz ve sağlığınız hakkında bilgilendirin.