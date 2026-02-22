Yeniçağ Gazetesi
22 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
Anasayfa Spor Yapay zeka Beşiktaş - Göztepe maçının sonucunu tahmin etti

Yapay zeka Beşiktaş - Göztepe maçının sonucunu tahmin etti

Süper Lig maçında Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Yapay zekaya karşılaşmanın skorunu ve golleri hangi isimlerin atacağını sorduk. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Beşiktaş, Göztepe'ye karşı oynadığı son 4 maçı da kazanamadı. Yapay zekaya, karşılaşmanın skorunu sorduk.

Yapay Zekanın Tahmini

Beşiktaş, evinde güçlü bir performans sergileyerek bu maça çıkıyor. Siyah-beyazlılar, son dönemdeki ev maçlarında yüksek kazanma oranına sahip ve taraftar desteğiyle sahada baskı kurabiliyor. Ayrıca, son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmediler ve hücumda etkili bir görüntü sergiliyorlar.

Bu süreçte 22 maçta 40 gol atmış olmaları, hücumda Orkun Kökçü, Oh ve Olaitan gibi formda oyuncularının varlığıyla daha da güçlendi.

Beşiktaş, ilk yarıda 3-0 kaybettiği Göztepe karşısında rövanşı almak istiyor. Tarihsel olarak, aynı sezonda iki kez Göztepe’ye kaybetmemeleri de onları motivasyon açısından daha güçlü kılıyor.

Göztepe ise ligin en iyi savunma hattına sahip takımlarından biri. Sadece 12 gol yiyerek savunma anlamında önemli bir başarıya imza attılar ve 13 maçta da kalesini gole kapattılar. Deplasmanda ise zor yenilen bir takım görüntüsündeler, son 7 maçlarında mağlubiyet almadılar.

Ancak hücumda tıkanıklık yaşıyorlar. Son iki lig maçında gol atamamış olmaları ve deplasmanda gol bulmakta zorlanmaları, Beşiktaş’a karşı işlerini bir hayli zorlaştırabilir. İlk karşılaşmada 3-0’lık net bir galibiyet almış olsalar da, deplasmanda üst üste galibiyet elde etme konusunda sıkıntı yaşıyorlar.

Beşiktaş’ın ev avantajı ve hücum gücüyle öne geçmesi muhtemel. Göztepe ise disiplinli savunması ve kontrataklarıyla bir gol bulabilir.

Maçta skor tahminim: Beşiktaş 2 - 1 Göztepe

Golü Atacak İsimler?

Beşiktaş: Orkun ve Oh

Göztepe: Juan

Kaynak: Spor Servisi
