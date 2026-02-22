Hava kirliliğiyle sınıfı geçebilen ülke sayısı sınırlı. WHO'nun yayınladığı son rapora göre; sadece Avustralya, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Mauritius, Yeni Zelanda ve Grenada gerçek anlamda temiz hava solunan ülkeler arasında.
İşte Türkiye’nin havası en temiz 10 şehri
134 ülkenin kirlilik haritasını çıkaran 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu, Türkiye için dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu: Bazı illerimiz nefes kesen temizliğiyle rahatlatırken, bazıları ise kirlilik sınırlarını çok zorluyor.Derleyen: Dilek Taşdemir
7 bin 812 kentte yaklaşık 30 bin hava kalitesi izleme istasyonunda veriler toplandı. Havası en kirli ülke; Bangladeş olarak birinci sırada. Burada yaşayan insanlar, olması gereken değerden yaklaşık 15 kat daha "kirli" bir hava soluyor.
Dünya Sağlık Örgütü, temiz hava solumak için PM2.5 değerinin en fazla 5 μg/m3 olması gerektiğini belirtiyor. Rapora göre; 134 ülkenin 124'ünde yaşayanlar kirli hava soluyor.
Türkiye'de de havası en kirli noktalar ortaya çıktı. Kömür ve odun yakıtı sebebiyle Iğdır ilk sırada. Havası en kirli ikinci şehir ise; Osmaniye.
Sakarya Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu Hendek havası en kirli olan üçüncü yer. Gaziantep ve Nilüfer ise listenin dördüncü ve beşinci şehirlerini oluşturuyor.
Yayınlanan rapora göre ise havası en temiz noktalar oldukça şaşırttı.
1. İSTANBUL - ARIKÖY
2. KASTAMONU AĞLI
3. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
4. ÇANKIRI
5. ESKİŞEHİR - HASANBEY
6. KIRŞEHİR
7. ANKARA - ETİMESGUT