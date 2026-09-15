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Kaynak: AA

Basra Körfezi hattında gerilim yeniden tırmandı. İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kenti sınırlarındaki Kergan İskelesi yakınlarında seyreden iki balıkçı teknesi, ABD güçlerine ait insansız hava aracı (İHA) ile vuruldu.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Saldırı haberini doğrulayan Hürmüzgan Valiliği, ABD İHA’sı tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı neticesinde iki balıkçı teknesinin ağır zarar gördüğünü ve teknelerde bulunan balıkçılarla temasın kesildiğini duyurdu.

KAYIP BALIKÇILAR İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olayın hemen ardından deniz ve hava unsurlarından oluşan arama kurtarma ekiplerinin kayıp balıkçıların izini bulabilmek amacıyla bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Resmi makamlar, bölgedeki sıcak gelişmelere ve arama kurtarma faaliyetlerinin detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü, yeni verilerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.