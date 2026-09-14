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Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

MQ-1 TİPİ İHA HÜRMÜZ’DE DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edildiği ve vurulduğu belirtildi.

MQ-1 TİPİ İHA’LAR NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA'nın ilk olarak gözlem ve ileri keşif amacıyla kullanılmak üzere planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler uygulandığı bilgisi verildi.