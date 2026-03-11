Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 47.630,39 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 0,12 yükselerek 6.789,91 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,30 artışla 22.765,54 puana çıktı.ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaya dair haber akışı ile birlikte açıklanan enflasyon verileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, hisse piyasalarında açılışta karışık bir seyir gözlendi.

Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin çelişkili açıklamalar hafta başından itibaren petrol fiyatlarında dalgalanma yaratırken, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) olası arz şokuna karşı tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını değerlendirdiği yönündeki haberler piyasalarda kısmi rahatlama yarattı.

TSİ 16.40 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’nin üzerinde prim yaparak 90 dolar seviyelerinde işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2’den fazla artarak 85,5 dolara yükseldi.

Çatışmanın uzaması petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine yol açarken, analistler bu durumun enflasyon beklentilerine dair kaygıları güçlendirdiğini vurguladı.Buna karşılık ABD’de açıklanan veriler, ülkede şubat ayında enflasyonun öngörüler çerçevesinde gerçekleştiğini ortaya koydu.ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artarak piyasa beklentileriyle uyumlu seyretti.

Yıllık enflasyon, Mayıs 2025’ten bu yana en düşük düzeyini korumaya devam etti.Analistler, şubat verilerinin bu ayki petrol fiyatı dalgalanmalarının etkisini henüz yansıtmadığını ifade etti.Kurumsal tarafta ise ABD merkezli yazılım devi Oracle’ın hisseleri, şirketin son çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 12’nin üzerinde değer kazandı.



