Türkiye’de kira fiyatları hızla artarken, sabit gelirli emekliler için barınma masrafı giderek ağırlaşıyor. Özellikle büyükşehirlerde ortalama kira bedelleri en düşük emekli maaşını aşmış durumda; bazı illerde ise kiralar maaşın yaklaşık yarısına denk geliyor. Peki emeklilerin daha rahat nefes alabileceği bu iller hangileri? İşte büyükşehirlere göre daha uygun olan o 5 il...
Emekli maaşıyla kira ödemek artık zor: İşte en uygun 5 il... 20 bin TL emekli maaşıyla hangi ilde rahat yaşarsın?
Türkiye’de artan kira fiyatları emeklileri zorluyor. 20 bin TL en düşük emekli maaşıyla en uygun iller Kilis, Aksaray, Muş, Kars ve Hakkari. Buralarda kira, maaşın yüzde 54-64’ünü kapsıyor; büyükşehirlerde ise maaşın tamamını aşıyor.Yunus Arıkan
Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelinde kira piyasasında bahar hareketliliği gözlenirken, sabit gelirliler için bütçe disiplini her zamankinden daha hayati hale geldi.
Ocak ayında net 28.075,50 TL olarak belirlenen asgari ücret ve 20.000 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığı, kira artışları karşısında ciddi şekilde sınanıyor.
Büyükşehirlerde ortalama kiraların asgari ücret sınırını zorladığı bu dönemde, emekli maaşıyla insanca barınma imkânı sunan şehirler genellikle Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde yoğunlaşıyor.
EMEKLİ 20 BİN TL İLE NEREDE YAŞAYABİLİR?
Kira maliyetinin gelire oranına göre en makul seviyede kalan illerin başında Kilis geliyor. Kilis’te ortalama kira bedeli 10.950 TL civarında seyrederken, bu tutar 20 bin TL’lik emekli maaşının yaklaşık yüzde 54’üne denk geliyor.
Kilis’i, 11.400 TL ortalama kira ve yüzde 57’lik maaş oranıyla Aksaray izliyor.
Listede üçüncü sırada yer alan Muş’ta ortalama kiralar 11.900 TL seviyesinde seyrederek emekli bütçesinin yüzde 59’unu kapsıyor.
Doğu Anadolu’nun dikkat çeken illerinden Kars’ta kira yükü 12.300 TL ile maaşın yüzde 61’ini buluyor.
Listenin beşinci sırasında yer alan Hakkari ise 12.850 TL’lik ortalama kira bedeliyle emekli maaşının yüzde 64’ünü barınmaya ayırmayı zorunlu kılıyor.
EMEKLİYE BARINMA ÇIKMAZI
En düşük kira bedeline sahip Kilis’te bile bir emekli, maaşının yarısından fazlasını konuta harcamak zorunda kalıyor.
Listenin en “uygun” şehri Kilis’te ortalama kira, asgari ücretin (28.075,50 TL) yaklaşık yüzde 39’una karşılık gelirken, emekli için bu oran yüzde 54 gibi yüksek bir düzeyde seyrediyor.