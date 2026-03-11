Endeks, önceki kapanışa kıyasla 24,64 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 144,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,78 yükseldi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70 ile ticaret olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,97 ile madencilik sektörü oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen Orta Doğu’daki devam eden gerginlikler nedeniyle karışık bir görünüm sergilerken, ABD’den gelen enflasyon verileri yatırımcı kararlarını etkiledi.

ABD’de şubat ayı tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artış gösterdi; çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 olarak ölçüldü.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkeler, kurum tarihinin en büyük miktarı olan 400 milyon varillik stratejik petrol rezervini piyasaya sürme konusunda mutabakata vardı.BIST 100 endeksi, yarın açıklanacak TCMB faiz kararı öncesi alıcılı bir seyir izleyerek günü tamamladı.

AA Finans’ın TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında politika faizinin yüzde 37 seviyesinde değiştirilmeden tutulacağını öngörüyor.

Analistler, Orta Doğu’dan gelecek gelişmeler ile küresel petrol fiyatlarının yanı sıra yarın yurt içinde TCMB faiz kararı ve haftalık para-bankacılık istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD’de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ile inşaat izinlerinin izleneceğini ifade ederken; teknik açıdan BIST 100’de 13.300 ve 13.400 seviyelerinin direnç, 13.100 ile 13.000 puanların ise destek olarak öne çıktığını belirtti.