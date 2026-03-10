Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 düşüşle 47.771,43 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalışla 6.796,56 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,12 kayıpla 22.722,94 puana indi.Dün sert düşen petrol fiyatları bugün toparlanma sinyali verirken, hisse piyasalarında açılış negatif geçti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün "İran ile savaşın neredeyse tamamlandığını" söylemesinin ardından petrol fiyatları hızlı gerilemişti.Trump, sonraki basın toplantısında bir gazetecinin "İran ile savaş bir hafta içinde sona erebilir mi?" sorusuna "Olabilir. Çok yakında." cevabını vermişti.Ayrıca Trump, "Dünyaya enerji ve petrol akışını sürdürmeye odaklanıyoruz ve terörist bir rejimin dünyayı rehin almasına ve küresel petrol arzını durdurmaya çalışmasına izin vermeyeceğim." demişti.Analistler, Trump’ın bu açıklamaları sonrası yatırımcıların tarihin en büyük petrol arz kesintilerinden birinin kısa ömürlü olacağı beklentisinin güçlendiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise bugünün İran topraklarındaki "en yoğun" saldırı günü olacağını belirtti.Bu gelişmelerin etkisiyle dün 84 doların altına inen Brent petrol varil fiyatı yeniden 90 dolar seviyesini aştı.Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 7 düşüşle 91,76 dolara geriledi. Aynı anda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 6 kayıpla 88,75 dolardan işlem gördü.