Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,5 büyüme kaydetti.

Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,1 büyümüştü.

BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA DİKKAT ÇEKTİ

İkinci çeyrekte büyüme hızındaki gerilemede kamu harcamalarındaki düşüş belirleyici oldu.

Ayrıca yatırım ve ihracattaki artışın ivme kaybetmesi de büyümeyi sınırlayan unsurlar arasında yer aldı. Buna karşın tüketici harcamalarındaki artış, ekonomik büyümeyi desteklemeye devam etti.

İthalattaki güçlü artış ise GSYH hesaplamasına negatif katkı yaptı.

TÜKETİM VE YATIRIMLAR BÜYÜMEYİ DESTEKLEDİ

Ekonomide büyümeye katkı sağlayan kalemler arasında:

Tüketici harcamaları

Yatırımlar

İhracat

öne çıkarken, kamu harcamalarındaki gerileme bu katkıyı kısmen dengeledi.

ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE YÜKSELİŞ

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ikinci çeyrekte yüzde 5,1 artış gösterdi. Bu oran, ilk çeyrekte yüzde 4,6 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE fiyat endeksi ise aynı dönemde yüzde 3,4 arttı.

Piyasa beklentisi çekirdek PCE’nin yüzde 3,5 artması yönündeydi. Bu veri, ilk çeyrekte yüzde 4,4 olarak kaydedilmişti.

DENGELİ AMA KIRILGAN GÖRÜNÜM

Veriler, ABD ekonomisinde büyümenin devam ettiğini ancak hız kaybettiğini ortaya koydu.

Özellikle kamu harcamalarındaki azalma ve dış ticaret dengesi büyüme üzerinde baskı oluştururken, tüketici harcamaları ekonominin ana sürükleyicisi olmayı sürdürdü.

Analistler, önümüzdeki dönemde büyüme ve enflasyon dengesinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.