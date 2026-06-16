Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD ve İran savaşı bitirecek anlaşma için mutabakat zaptını imzaladı. ABD Başkan Yardımcısı Vance dün yaptığı açıklamada mutabakatın tam metninin 48 saat içinde açıklanacağını söyledi. Gelen haberlere göre 19 Haziran’da Cenevre’de imzalanacak nihai anlaşma ile birlikte Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine yeniden açılacak. Ancak anlaşmanın ayrıntıları konusunda net bir bilgi verilmedi.

İran’daki savaşı bitiren anlaşma ne İsrail’de ne de ABD’de memnuniyetle karşılanmadı. İsrail tarafı, Lübnan’da işgale devam edeceklerini belirterek ‘ABD’nin sömürgesi değiliz’ mesajı verdi. İsrail’de Başbakan Netanyahu’ya da sert tepkiler geldi.

"BÜYÜK BİR UTANÇ"

İran ile yapılan anlama ve savaş boyunca yaşananlar ABD’de de sert tepkiyle karşılandı. New York Times gazetesinde yayınlanan bir yazıda anlaşmanın sadece Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik olması ve askeri güçle hiçbir kazanım elde edememesi ‘büyük bir utanç’ olarak nitelendi.

Gazetenin yazarlarından Michelle Goldberg, ABD Başkanı Trump’ın doğum günü için Beyaz Saray’da kafes dövüşü düzenlemesine dikkat çekerek, Trump’ın İran’a karşı başlattığı savaşı ‘fiyasko’ olarak niteledi. Yazıda konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“İran'daki savaşın sona ermiş olması elbette iyi bir şey. Trump Amerika'yı bir bataklığa sürükledikten sonra, bu fiyaskoyu faydalı şartlarla sonlandırma olasılığı kalmamıştı. İran şahinlerinin yaygarasının aksine, Trump'ın vardığı anlaşma sorun değil; sadece zaten kaçınılmaz olan bir yenilginin zımni kabulüdür. Yine de bu Amerika için bir utanç anını işaret ediyor.”

"MUTABAKATA GÖRE TEK BAŞARI..."

Mutabakatın açıklanan kısmına göre tek başarının savaş öncesi zaten açık olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması olduğunun altını çizen Goldberg, “Nükleer bir anlaşma yok. Raporlar, İran'ın balistik füze programından veya Hizbullah gibi vekil güçlere verdiği destekten vazgeçmek zorunda kalmadığını gösteriyor” dedi.

Anlaşmanın, Beyaz Saray’daki kafes dövüşü organizasyonu sırasında sağlanmasının bir tesadüf olmadığının vurgulandığı yazıda şu ifadeler yer aldı:

“UFC gösterisi, ülkenin çeyrek milenyumunu kutlamanın yanı sıra, Trump'ın 80. doğum gününü de kutlamak için düzenlenmişti. Hem İran hem de bazı Demokratlar, Trump'ın İran anlaşmasını bu vesileyle zamanında tamamlamak istediğinden şüpheleniyordu. Ve Trump, bir noktada sahnede parıldayan kırmızı şortlu ring kızları ve insan boyutunda bir Monster Energy Drink kutusuyla birlikte bir Deniz Piyadeleri onur kıtasının yer aldığı etkinliğin, hem savaşından hem de ekonomiyi kötü yönetmesinden hayal kırıklığına uğramış genç erkeklerin bir kısmını geri kazanmaya yardımcı olacağını ummuş olabilir.”

"TRUMP VE ÇEVRESİ KAFES DÖVÜŞÜNÜ PARAYA ÇEVİRDİ"

Trump ve çevresindeki isimlerin söz konusu etkinliği paraya çevirdiğini belirten New York Times yazarı, şöyle devam etti:

“Burada ekmek ve sirklerden bahsetmek cazip gelebilir, ancak ortada ekmek yok. Aksine, Trump ve müttefikleri Pazar günkü programı paraya çevirdiler. Mart ayında Trump, UFC'nin ana şirketinde hisse sahibi oldu. Ve gösteriyi izlemek için halkın, Trump'ın müttefiki David Ellison tarafından kontrol edilen Paramount+'a abone olması gerekiyordu. Ellison, CBS'yi satın aldıktan sonra onu yönetime daha dostane hale getirdi. Bu etkinlik, huzursuz tabanına bir hediye olmaktan ziyade, yönetimin Amerika'yı parçalara ayırarak satmasının bir başka örneğiydi.”