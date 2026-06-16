İsrail ordusu ateşkese ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürürken, ABD-İran anlaşmasında ikinci aşamaya geçildi. "Harika bir anlaşma yaptık" diyen ABD Başkanı Trump, "İran'a yaptırım uygulamıyoruz, rejim değişikliğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD ve İran, 107 günlük savaşı bitiren adımı resmen attı. İki ülke mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı. İmzaları ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Muhammed Kalibaf'ın attığı belirtildi.G7 Zirvesi sebebiyle Fransa'da bulunan ABD Başkanı, canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı. Trump, ABD-İran arasındaki anlaşmada ikinci aşamaya geçildiğini belirtti.

"İRAN'A HERHANGİ BİR PARA AKTARMIYORUZ"

ABD'nin İran'a herhangi bir mali kaynak aktarmayacağının altını çizen Trump, "İran'a yatırım yapmıyoruz ve herhangi bir para aktarmıyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, bu anlaşmayla İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ifade etti, "Nükleer isterlerse cehennemi yaşarlar" diye konuştu.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE İNANMIYORUM"Ü

İran'da bir rejim değişikliğine inanmadığını, bunun yıllar süreceğini söyleyen Trump, "Obama döneminde 2015 yılındaki P5+1 nükleer anlaşmasını iptal etmemiş olsaydık İran 5 yıl önce nükleer sahibi olurdu. Ben bu anlaşmayı 2018'de sonlandırdım" açıklamasını yaptı.Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de konuşan Trump, "Rusya bir anlaşma yapmalı. Putin ve Zelenskiy arasında birçok ihtilaf var. Her iki taraftan onlarca insan hayatını kaybediyor. Ben bunun böyle olmasını istemiyorum" dedi.

İMZA TÖRENİ CUMA GÜNÜ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın hazır bulunacağını söyledi.

İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR

Öte yandan; İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve dün sağlanan ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ait topçu birlikleri, Cizzin ilçesine bağlı Reyhan beldesi çevresini hedef aldı. İsrail ordusu gece yarısında da Secid ve Mahmudiye beldelerine topçu saldırıları düzenledi.

CUMHURBAŞKANI EROĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Gazetecinin "Peki İsrail'i düşündüğünüzde bu anlaşma mutabakat kalıcı olabilir mi? sorusuna cevap veren ABD Başkanı şunları söyledi:



"Bence olabilir. İran çok daha büyük bir savaştı ve o bölge sürekli kırılgan bir yapıya sahipti. Suriye konusunda, şu an ülkeyi yöneten kişi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten birlikte muazzam ve çok önemli bir iş çıkardılar. Ülkeyi yeniden bir araya getirmeyi başardılar. Suriye'nin yeni liderinin Hizbullah ile arası da kötü değil. İsrail, Hizbullah ile çok uzun süredir savaşıyor ve bu süreçte Hizbullah üyesi olmayanlar da dahil olmak üzere pek çok insan hayatını kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Dolayısıyla İsrail'e önerim; Suriye'nin Hizbullah konusunda gerekeni yapmasıdır, ben onlara bu konuda çok daha iyisini sağlayabilirim. Eskiden Suriye'yi sevmezdim; nitekim anlaşmayı imzalamadan iki saat öncesine kadar Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, hiç de ücra olmayan bir noktada bir saldırı gerçekleşmişti. Tabii ki bundan hoşlanmadım ama şöyle düşünüyorum: Suriye'deki yeni lider ülkeyi başarılı bir şekilde yeniden bir araya getirdi ve bence gerçekten gerekeni yapmaya çalışıyor. Eğer İsrail bunu tek başına başaramıyorsa, daha fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmadan bunu Suriye üzerinden sağlayabilirler. Onlarla çok iyi ilişkilerimiz var, detaylı şekilde görüşüyoruz; elbette bu saldırıları tasvip etmiyorum."

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER HAKKINDA KONUŞTU

Burada aslında Katar emirinin de son derece saygın ve Katar Başbakanının da son derece saygın insanlar olduğunu söyleyebilirim. Katar özelinde saygı duyduğumuz insanlar. En azından 42 bin gösterici İran'da öldürülmüştü, 42 bin gösterici öldürülmüştü İran'da. Beyaz Saray buna müdahale etmeye çalıştı. Ve iki kişi de rejimle rejim aleyhinde biri söylemde bulunduğu için de yine aynı şekilde yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Biz müdahil olduğumuz için son derece mutluyuz ve gerçekten de aslında şu anda Katar'ın durumu nasıl idare ettiği konusuyla ilgili gerçekten çok olumlu düşüncelerimiz var.





