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Bundesliga'da Mainz 05 ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, mücadelenin henüz 9. dakikasında sahneye çıktı.

CAN UZUN TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Eintracht Frankfurt'un hızlı gelişen atağında sağ kanatta topu alan Burkardt, topu sürdükten sonra kale sahası önünde bulunan Can Uzun'a pasını gönderdi.

Milli futbolcu, Burkardt'ın pasında sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve Eintracht Frankfurt'u öne geçirdi.

BU SEZON LİGDE İLK GOLÜ

Mainz 05 karşısında fileleri havalandıran Can Uzun, böylece 2026-2027 sezonundaki ilk Bundesliga golünü kaydetti.

Milli futbolcu, sezonun ilk lig golünü karşılaşmanın 9. dakikasında atarak Eintracht Frankfurt'a erken üstünlüğü getirdi.