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Melih Gökçek’in oğlu ve gelininin Almanya’da aldığı iddia edilen daireler gündemdeki yerini korurken emekli Cumhuriyet Savcısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın avukatı Nadi Türkaslan, çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi

Nadi Türkaslan, Melih Gökçek, ailesi, bazı belediye bürokratları ve belediyeden yoğun ihale alan iş insanlarından oluştuğunu öne sürdüğü yapı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Türkaslan, yaptığı açıklamada “Gökçekler suç örgütü” tanımlamasını kullandı ve bu ifadenin suç duyurusu dilekçesinde de yer aldığını belirtti. İddia edilen yapıyı dilekçeye bir şema halinde eklediklerini söyleyen Türkaslan, “Suç örgütü demek bir anda aklıma gelen, irticalen konuşurken bir yanlışlık sonucu ya da dil sürçmesiyle söylenmiş bir şey değil. Eğer ‘suç örgütü’ dediysem bunu bilerek söylediğimi herkes bilsin” dedi.

ALMANYA’DAKİ PARA TRANSFERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkaslan, daha önce Ankara Cumhuriyet Savcılığı döneminde yürüttüğü Almanya Deniz Feneri Yolsuzluğu soruşturmasına da değindi.

Soruşturmanın derinleştirildiği dönemde Almanya’ya giden savcıların önemli bilgi ve belgelerle döndüğünü belirten Türkaslan, Gökçek ailesinin Almanya’da mülk alımıyla ilgili iddiaların da para transferleri üzerinden araştırılması gerektiğini söyledi.

Türkaslan, “Parayı gönderen kim, bu kadar parayı nereden bulmuş? Bu kişinin o parayı gönderecek bir ekonomik gücü var mı? Varsa niçin gönderdiğinin üzerinde durulması çok önemli” ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK: SON DERECE AĞIR BİR SUÇ İSNADI

Nadi Türkaslan’ın açıklamalarına Melih Gökçek'ten de yanıt geldi.

Gökçek, Türkaslan’ın kendisi ve ailesi hakkında “Gökçekler suç örgütü” ifadesini kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamasında söz konusu ifadelerin ailesine yönelik ağır bir suç isnadı olduğunu belirten Gökçek, siyasi saldırılarla ailelerinin itibarının hedef alındığını öne sürdü.

Gökçek, konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, ifadelerin hesabının hukuk önünde sorulacağını söyledi.

TÜRKASLAN: ŞİKAYET ETMEK YASAL HAKTIR

Melih Gökçek’in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunun hatırlatılması üzerine Türkaslan, bunun Gökçek’in yasal hakkı olduğunu ifade etti.

Türkaslan, kullandığı ifadelerin arkasında gerekçeler bulunduğunu ifade ederek, “Bu tanımlamanın yapılmasının arkasında sebepler var. Çünkü bu örgütü dört kişi birden yönetiyor” dedi. Emekli savcı, açıklamasında kelimeleri özenle seçerek ve kontrollü biçimde konuştuğunu da vurguladı.

GÖKÇEK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan Murat Ağırel’in yazısı ve açıklamalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Melih Gökçek hakkında re’sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Gökçek’in cuma günü ifade vermeye çağrıldığı aktarıldı. Ağırel’in ifadesinde Almanya’daki ev alımıyla sınırlı kalmayan başka bilgilerin de yer aldığı ve soruşturmanın genişleyebileceği değerlendirmesi yapıldığı kaydedildi.