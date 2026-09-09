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Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa Birliği'nde yükselen konut fiyatları ve kiralık ev bulma sorunu, AB Komisyonu'nu harekete geçirdi. Komisyon, kısa süreli kiralamaların konut piyasası üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla "Uygun Fiyatlı Konut Yasası" teklifini sundu.

Yeni düzenlemeyle ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlere belirli bölgeleri "konut baskısı altında" ilan etme yetkisi verilmesi planlanıyor. Bu bölgelerde Airbnb gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilen kısa süreli kiralamalar ile ikinci konutlara yönelik sınırlamalar uygulanabilecek.

Ev sahiplerinin sürekli yaşadığı kendi konutlarını kısa süreli kiralaması ise düzenlemenin dışında tutulacak.

KİRALAR BAZI ŞEHİRLERDE YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTTI

AB Komisyonu'nun Enerji ve Konuttan Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Avrupa'nın bir konut kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, son 10 yılda kiraların Berlin'de yüzde 59, Madrid'de yüzde 75, Lizbon'da ise yüzde 103 arttığını açıkladı.

AB'de kısa süreli kiralama faaliyetlerinin de 2018-2024 döneminde yüzde 93 arttığı belirtildi. Madrid'in merkezinde her 100 uzun süreli kiralık eve karşılık yaklaşık 40 kısa süreli kiralık ev bulunduğu ifade edildi.

AB verilerine göre Avrupalıların yüzde 40'ı uygun fiyatlı konuta erişimi acil bir sorun olarak görürken, şehirlerde bu oran yüzde 51'e çıkıyor.

Teklif kapsamında yerel yönetimlerin ikinci konutlar ve uzun süre boş bırakılan evlere yönelik de önlemler alabilmesi planlanıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin onayından geçmesi bekleniyor.