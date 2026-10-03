A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Belçika'da başladı.

A Milli Takım İtalya mesaisine Belçika'da başladı - Resim : 1

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre milliler, Standard Liege Kulübünün akademi tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

A Milli Takım İtalya mesaisine Belçika'da başladı - Resim : 2

MİLLİLER İKİ GRUBA AYRILDI

Belçika karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, antrenmanda salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise saha çalışmalarına katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, çeviklik ve son vuruş çalışmalarının ardından taktik oyunla tamamlandı.

A Milli Takım İtalya mesaisine Belçika'da başladı - Resim : 3

SON ANTRENMANIN ARDINDAN BOLOGNA'YA GİDECEKLER

A Milli Takım, İtalya karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

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Son antrenmanın ardından TSİ 17.30'da Bologna'ya hareket edecek olan ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, TSİ 19.45'te Renato Dall'Ara Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

İtalya-Türkiye karşılaşması, 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te oynanacak.