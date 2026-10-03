UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, üçüncü maçında Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
Fransa ve İtalya yenilgilerinin ardından Belçika karşısında da puan alamayan milliler, grupta son sırada kaldı.
ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Belçika karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, mücadelede gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü.
İki futbolcu da A Milli Takım'ın 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek.