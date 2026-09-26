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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da oynayacağı İtalya karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular sahaya çıkmadı. Bu oyuncular salonda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışmaları yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan taktik oyunla tamamlandı.

ORKUN KÖKÇÜ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Milli Takım'da gözler Orkun Kökçü'nün durumuna çevrildi. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başlangıcından bu yana takım antrenmanlarına katılamayan Orkun, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

MİLLİLER YARIN BURSA'YA GİDİYOR

A Milli Takım kafilesi, İtalya karşılaşması için yarın otobüsle Bursa'ya hareket edecek.

Ay-yıldızlılar, maçın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00'de son antrenmanını gerçekleştirecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella ile bir milli futbolcu ise saat 19.45'te basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.