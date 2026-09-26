Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor

Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde Ağustos 2026 genel seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre 2019 seçimlerinde CHP’den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar’ın memleketinde, CHP milletvekili çıkaramadı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 1

Veri Analisti Murat Kızılboğa, Adana’nın Yumurtalık ilçesine ilişkin anket sonuçlarını paylaştı.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 2

Kızılboğa, sonuçları X hesabı üzerinden duyurdu.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 3

Paylaşımda araştırmanın Ağustos 2026 dönemine ait olduğu belirtildi.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 4

Anket, genel seçim sonuçlarına ilişkin verileri içerdi.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 5

Çalışmada katılımcılara, “Bu pazar genel seçim olsa” hangi partiye oy verecekleri soruldu.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 6

Anket sonuçlarında Yeni Parti ilk sırada yer aldı.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 7

Yeni Parti’nin oy oranı yüzde 34,8 olarak açıklandı.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 8

AK Parti ise yüzde 30,8 oranında kaldı.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 9

Bu sonuçla AK Parti, ankette ikinci sırada yer aldı.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 10

MHP’nin oy oranı yüzde 12,4 oldu.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 11

İYİ Parti’nin oranı ise yüzde 8,8 olarak açıklandı.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 12

DEM Parti yüzde 2,8 oy oranına ulaştı.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 13

Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 2,6 olarak kaydedildi.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 14

CHP’nin oranı ise yüzde 2,5 oldu.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 15

Diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 5,3 olarak açıklandı.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 16

Paylaşımda Adana milletvekili dağılımına ilişkin sonuçlara da yer verildi.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 17

Anketteki dağılıma göre Yeni Parti 6 milletvekili çıkarıyor.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 18

AK Parti için 4 milletvekili öngörüldü.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 19

DEM Parti’nin milletvekili sayısı 2 olarak gösterildi.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 20

DEM Parti’nin milletvekili sayısı 2 olarak gösterildi.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 21

MHP için de 2 milletvekili hesaplandı.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 22

İYİ Parti ise 1 milletvekili ile yer aldı.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 23

Anket sonuçları, “Türkiye’nin Veri Haritası” Ağustos Raporu kapsamında paylaşıldı.

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Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor - Resim: 24

Ankete göre 2019 seçimlerinde CHP’den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar’ın memleketinde, CHP milletvekili çıkaramadı.

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