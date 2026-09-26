Veri Analisti Murat Kızılboğa, Adana’nın Yumurtalık ilçesine ilişkin anket sonuçlarını paylaştı.
Son ankette çarpıcı sonuç: Zeydan Karalar'ın memleketinde CHP vekil çıkaramıyor
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde Ağustos 2026 genel seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre 2019 seçimlerinde CHP’den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar’ın memleketinde, CHP milletvekili çıkaramadı.İbrahim Doğanoğlu
Kızılboğa, sonuçları X hesabı üzerinden duyurdu.
Paylaşımda araştırmanın Ağustos 2026 dönemine ait olduğu belirtildi.
Anket, genel seçim sonuçlarına ilişkin verileri içerdi.
Çalışmada katılımcılara, “Bu pazar genel seçim olsa” hangi partiye oy verecekleri soruldu.
Anket sonuçlarında Yeni Parti ilk sırada yer aldı.
Yeni Parti’nin oy oranı yüzde 34,8 olarak açıklandı.
AK Parti ise yüzde 30,8 oranında kaldı.
Bu sonuçla AK Parti, ankette ikinci sırada yer aldı.
MHP’nin oy oranı yüzde 12,4 oldu.
İYİ Parti’nin oranı ise yüzde 8,8 olarak açıklandı.
DEM Parti yüzde 2,8 oy oranına ulaştı.
Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 2,6 olarak kaydedildi.
CHP’nin oranı ise yüzde 2,5 oldu.
Diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 5,3 olarak açıklandı.
Paylaşımda Adana milletvekili dağılımına ilişkin sonuçlara da yer verildi.
Anketteki dağılıma göre Yeni Parti 6 milletvekili çıkarıyor.
AK Parti için 4 milletvekili öngörüldü.
DEM Parti’nin milletvekili sayısı 2 olarak gösterildi.
DEM Parti’nin milletvekili sayısı 2 olarak gösterildi.
MHP için de 2 milletvekili hesaplandı.
İYİ Parti ise 1 milletvekili ile yer aldı.
Anket sonuçları, “Türkiye’nin Veri Haritası” Ağustos Raporu kapsamında paylaşıldı.
Ankete göre 2019 seçimlerinde CHP’den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar’ın memleketinde, CHP milletvekili çıkaramadı.