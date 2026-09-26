A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Kocaeli'de ağırladığı Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.
Nihat Kahveci Türkiye-Fransa maçı sonrası isyan etti: '2 ay önceden belliydi'
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası eski milli futbolcu Nihat Kahveci dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Furkan Çelik
Fransa'ya galibiyeti getiren golü ikinci yarıda Kylian Mbappe kaydederken karşılaşmanın ardından eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor'da mücadeleyi değerlendirdi.
Türkiye'nin güçlü rakibi karşısında ortaya koyduğu mücadeleden memnun kalan Kahveci, yenilgiye rağmen milli takımı sert şekilde eleştirmeyeceğini söyledi.
'BU FRANSA'YA KARŞI ÇOK KÖTÜ OYNAMADIK'
Nihat Kahveci'nin Türkiye-Fransa maçı sonrası yorumları şu şekilde:
"Abi bunlar uçuyor. İspanya gibi akar kaçar diyorduk. Bir gol yedik, çok da net pozisyon vermedik. İyi mücadele ettik."
"Zidane ile oyuncuların isteği, arzusu artar. Uçar, kaçarlar. İnanılmaz oynarlar. Acaba üç gol atar mı? Dört gol atar mı diye düşündüğümüz Fransa’ya karşı bir gol yedik, yenildik. Vallahi berabere de kalabilirdik. Hatta 10 kişiyle bile."
'KAĞIT ÜSTÜNDE FAVORİ KAZANDI'
"Çok üzülmedim. Çünkü Dünya Kupası’nı izlediğimizde 100 kişiye sorsak 97’si Fransa Dünya Kupası’nı kazanır diyordu. Bence biz bu Fransa’ya karşı çok kötü oynamadık."
"Kağıt üstünde favori kazandı.Ama Fransa Milli Takımı’yla ilgili olarak Deschamps gitti, Zidane geldi. Biz Türkiye’ye karşı ne oynadık. Analiz yapıldığında farklı bakıyorlar ya. Beklediğimiz futbolu oynamadık diyecekler. Biz iyi oynadık."
'YENİLİYORSAN BÖYLE YENİL'
"Tebrik ediyorum. Fransa’ya yenilirsin. Yeniliyorsan da böyle yenil. Ne yalan söyleyeyim. Maksimum hakkı 1-1 bitse kimse niye 1-1 bitti demeyecek maç oynadık yani. Benim düşüncem budur maçla ilgili."
'ZIDANE'I ELEŞTİRMİYORLARSA BEN FUTBOLDAN ANLAMIYORUM'
"Bu Fransa’yı Fransa’da eleştiriyorlardır Didier Deschamps sonrası. Çünkü Zidane geldi. Bak Zidane’ı eleştirmiyorlarsa ben futboldan anlamıyorum. Baksak olarak eleştiriyorlardır. Memnuniyet uyandırmamıştır. Daha mı iyi oynadı Deschamps’lı Fransa’dan. Bunu da biz sağladık defansif mücadele ile."
ZEMİNE İSYAN ETTİ: 'BU MAÇ İKİ AY ÖNCEDEN BELLİYDİ'
Nihat Kahveci karşılaşmanın oynandığı zemine ise tepki gösterdi.
Maç takviminin uzun süredir belli olduğunu hatırlatan Kahveci, şu ifadeleri kullandı:
"Bu maçın burada oynanacağı iki ay önceden belliydi. Bu zeminin hali ne? Yağış yok, kar yok, çamur yok. Hiç mi demediniz, bu zemine niye bakmıyorsunuz?"
'ARDA BAŞKA BİR SEVİYEDE'
Öte yandan Arda Güler'e ayrı parantez açan Nihat Kahveci, "Arda başka bir seviyede, ona ayak uyduracak oyuncumuz yok. Arda 'ben başka bir seviyedeyim' dedi. Bu istatistikler Faroe Adaları'na karşı değil; dünyanın 1-2 numaralı takımı Fransa'ya karşı." ifadelerini kullandı.