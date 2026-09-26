Nihat Kahveci Türkiye-Fransa maçı sonrası isyan etti: '2 ay önceden belliydi'

"Zidane ile oyuncuların isteği, arzusu artar. Uçar, kaçarlar. İnanılmaz oynarlar. Acaba üç gol atar mı? Dört gol atar mı diye düşündüğümüz Fransa’ya karşı bir gol yedik, yenildik. Vallahi berabere de kalabilirdik. Hatta 10 kişiyle bile."