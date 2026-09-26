Yeniçağ Gazetesi
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Soğuklar bastırınca yeniden gözde oldu: Fiyatı 2 bin 600 TL

Havaların soğumasıyla birlikte yıllardır evlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan geleneksel bir ürüne talep yeniden arttı.

Kaynak: İHA
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Soğuklar bastırınca yeniden gözde oldu: Fiyatı 2 bin 600 TL - Resim: 1

Soğuklar talebi artırdı
Sonbaharın etkisini göstermesi ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Eskişehir’de el yapımı doğal yün yorganlara talep arttı.

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Soğuklar bastırınca yeniden gözde oldu: Fiyatı 2 bin 600 TL - Resim: 2

Geleneksel yorganlar yeniden ilgi görüyor
Özellikle gece saatlerinde havanın soğumasıyla vatandaşlar kış hazırlıklarına yöneldi. Tercihler arasında geleneksel yöntemlerle hazırlanan yün yorganlar da yer aldı.

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Soğuklar bastırınca yeniden gözde oldu: Fiyatı 2 bin 600 TL - Resim: 3

Tamamen el işçiliğiyle hazırlanıyor
Eskişehir’de yorgancılık yapan Gökhan Lofçalı, yün yorganların üretiminde el emeğinin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

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Soğuklar bastırınca yeniden gözde oldu: Fiyatı 2 bin 600 TL - Resim: 4

Bir yorgan 3-4 saatte tamamlanıyor
Lofçalı’nın verdiği bilgiye göre bir yün yorganın hazırlanması yaklaşık 3 ila 4 saat sürüyor.

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Soğuklar bastırınca yeniden gözde oldu: Fiyatı 2 bin 600 TL - Resim: 5

Fiyatları belli oldu
El yapımı yün yorganların tek kişilik olanları 1900 TL, çift kişilik olanları ise 2 bin 600 TL fiyatla satılıyor.

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Soğuklar bastırınca yeniden gözde oldu: Fiyatı 2 bin 600 TL - Resim: 6

Elyaf yerine yünü tercih ediyorlar
Lofçalı, bazı müşterilerin doğal malzemeden üretilmesi nedeniyle elyaf ve silikon dolgulu hazır ürünler yerine yün yorganları tercih ettiğini söyledi.

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Soğuklar bastırınca yeniden gözde oldu: Fiyatı 2 bin 600 TL - Resim: 7

Soğuklarla birlikte hareketlilik başladı
Havaların daha da soğumasıyla yün yorganlara yönelik talebin devam etmesi beklenirken, geleneksel yorgancılık da kış öncesinde yeniden hareketlendi.

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