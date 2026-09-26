Soğuklar talebi artırdı
Sonbaharın etkisini göstermesi ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Eskişehir’de el yapımı doğal yün yorganlara talep arttı.
Soğuklar bastırınca yeniden gözde oldu: Fiyatı 2 bin 600 TL
Havaların soğumasıyla birlikte yıllardır evlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan geleneksel bir ürüne talep yeniden arttı.Kaynak: İHA
Soğuklar talebi artırdı
Geleneksel yorganlar yeniden ilgi görüyor
Özellikle gece saatlerinde havanın soğumasıyla vatandaşlar kış hazırlıklarına yöneldi. Tercihler arasında geleneksel yöntemlerle hazırlanan yün yorganlar da yer aldı.
Tamamen el işçiliğiyle hazırlanıyor
Eskişehir’de yorgancılık yapan Gökhan Lofçalı, yün yorganların üretiminde el emeğinin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.
Bir yorgan 3-4 saatte tamamlanıyor
Lofçalı’nın verdiği bilgiye göre bir yün yorganın hazırlanması yaklaşık 3 ila 4 saat sürüyor.
Fiyatları belli oldu
El yapımı yün yorganların tek kişilik olanları 1900 TL, çift kişilik olanları ise 2 bin 600 TL fiyatla satılıyor.
Elyaf yerine yünü tercih ediyorlar
Lofçalı, bazı müşterilerin doğal malzemeden üretilmesi nedeniyle elyaf ve silikon dolgulu hazır ürünler yerine yün yorganları tercih ettiğini söyledi.
Soğuklarla birlikte hareketlilik başladı
Havaların daha da soğumasıyla yün yorganlara yönelik talebin devam etmesi beklenirken, geleneksel yorgancılık da kış öncesinde yeniden hareketlendi.